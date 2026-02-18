フランスの科学探査船タラ号が8年ぶりに日本に寄港

一般社団法人タラ オセアン ジャパン

海洋研究と海洋保全に取り組むタラ オセアン財団（フランス・パリ）が運営する科学探査船タラ号が2026年4月に8年ぶりに来日します。

今回の寄港は、設立10周年を迎えるタラ オセアン ジャパンの活動推進と日本のみなさんに海をより深く知ってもらうことを目的としています。期間中は、地球温暖化や海洋汚染を考える乗船体験やイベントを実施し、海洋環境への理解を呼びかけます。

科学探査船「タラ号」：世界でも稀な”海に浮かぶ研究室”

(C)Fondation Tara Ocean / agnes b. Japan

タラ号はアパレルブランド「アニエスベー」の創設者、アニエス・トゥルブレと息子のエチエンヌ・ブルゴワが2003年に購入し、のちに二人が共同設立し、公益財団法人として認定されたタラ オセアン財団へ寄贈された科学探査船です。

これまでに世界中を58万km航海し13の主要な探査プロジェクトを遂行してきました。日本には、2017年と2018年、太平洋のサンゴ礁を調査する「タラ号太平洋プロジェクト」の際に、初めて寄港しました。それから8年、タラ号は東南アジアに位置するコーラルトライアングルで行う新しいプロジェクト「タラ号サンゴプロジェクト」の調査開始前に日本に特別寄港します。

寄港目的：日本の海の「今」を伝え、未来を守る

今回のタラ号の日本寄港の目的は、タラ オセアン ジャパンが2025年8月に発表した日本全国の沿岸海域のマイクロプラスチック調査成果をより多くの方々に届けることです。あわせて現在日本国内で進行中の「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」の重要性を共有し、広く海洋環境への理解と関心を広く呼びかけることを目指しています。

(C)Pierre de Parscau / Fondation Tara Ocean

寄港スケジュールについて

東京、日の出ふ頭周辺：4月9日（木）～4月21日（火）

高松、高松港（ミケイラ 前）：4月24日（金）～4月26日（日）

粟島（香川県・三豊市）：4月26日（日）～4月27日（月） ※粟島沖に停泊

尾道、西御所公共岸壁（ONOMICHI U2 前）：4月28日（火）～4月30日（木）

※スケジュールは変更になる場合がございます

寄港地では地球温暖化や海洋プラスチック汚染など、海や地球が直面する課題について理解を深め、これから私たちに何ができるのかを考える機会としてタラ号の乗船体験やセミナーなどのイベントを予定しています。

また、3月4日（水）から開始予定のタラ オセアン ジャパンのクラウドファンディングでは、日本滞在中のタラ号で行う体験型リターンも数多くご用意します。

一般参加のイベントの詳細・お申込み方法とクラウドファンディングについては、今後公式サイトおよびSNSにて随時情報を公開いたします。

公式サイト ニュースページ :https://jp.fondationtaraocean.org/about-us/news/

一般社団法人タラ オセアン ジャパン

2003年にアニエスベーが立ち上げた海洋に特化したフランスの公益財団法人タラ オセアン財団の日本支部。

地球温暖化や環境的脅威が海洋に与える影響の研究を進める「科学探査船 タラ号」などのタラ オセアンの活動を紹介するとともに、日本独自のプロジェクトを進めている。

2020～2023年には、日本全国の沿岸海域のマイクロプラスチックの調査研究と啓発を行う「Tara JAMBIOマイクロプラスチック共同調査」を実施。

2024年からは、ブルーカーボン生態系の調査研究とその重要性を啓発する「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」を開始した。



