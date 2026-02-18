『にゃんこ大戦争』 期間限定イベント「水曜にゃんこDAY」開催のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）が提供するスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』が、期間限定イベント「水曜にゃんこDAY」を、2026年2月18日（水）0:00より開始いたしました。

イベント開催期間（予定）

2026年2月18日（水）0:00 ～ 2月18日（水）23:59

イベント内容一覧

・必要XPが50%OFF！

毎週1体、ステージ攻略に役立つキャラクターが選ばれて、パワーアップに必要なXPが半分になります！

・トレフェス☆フェスティバル開催！

期間限定でお宝出現率が大幅UPとなるトレジャーフェスティバルを「日本編」「未来編」「宇宙編」のすべてで開催！

・マタタビチャレンジ開催！

「マタタビ」ドロップステージが連続で出現！

最後まで進むと「奇跡の虹マタタビ」ステージが必ず登場します！

・必要統率力が半減で倍遊べる「統率力半減」開催！

イベント期間中、「日本編」「未来編」「宇宙編」「レジェンドストーリー」「真レジェンドストーリー」のステージで必要統率力が半減します！

・敗北しても統率力が返ってくる「統率力リターン」開催！

イベント期間中「狂乱・大狂乱・ゲリラ経験値」のステージで敗北時・離脱時に消費統率力が返ってきます！

統率力を気にせず挑戦できるので、この機会にクリアを目指しましょう！

・他にもイベント盛りだくさん！詳細はアプリ内の告知ページをご確認下さい。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/694_1_f6dcb8fd1621083a5f74cb3fad732ae2.jpg?v=202602181151 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。