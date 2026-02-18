「Developers Summit 2026」にGovTech東京のデジタルサービスグループの山内、UIUXグループの松村が登壇します（2/19）

一般財団法人GovTech東京

2月18日(水)～20日(金)に開催されるITエンジニア向けカンファレンス「Developers Summit 2026・Dev x PM Day(https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218)」のセッションにデジタルサービスグループの山内とUIUXグループの松村が登壇します。

「東京アプリ」は、東京都とGovTech東京とが連携して、開発・運営をしています。その中で、アプリに不便さを感じる当事者と開発者が協働し、アクセシビリティを後付けの対応ではなく開発工程に埋め込むためのプロセス改善に挑戦しています。

本セッションでは、当事者のバリア体験を起点に、Figmaでのデザインコンポーネント設計、テストコードによる自動検証、AIレビューの組み合わせまで、Shift Leftで品質を組み込む実践的な取組を紹介します。

また、イベント期間中はブースも出展しておりますので、この機会にぜひお立ち寄りください。

イベント概要

日時：2026年2月18日（水）～20日（金）

会場：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス(https://ariake-hall.jp/access.html) （東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー3F・4F）

主催：株式会社翔泳社 CodeZine編集部

詳細はイベントサイトをご覧ください

Developers Summit 2026・Dev x PM Day（2026.02.18-20）(https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218)

セッション情報

日時：2026年2月19日（木）15:20 ～ 15:50

タイトル：アクセシビリティを“あたりまえ”に！！～当事者協働で実現する届く行政デジタルサービス～(https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218/session/6457)

登壇者：

・山内 晨吾（GovTech東京 デジタル事業本部 デジタルサービスグループ エキスパート）

・松村 道生（GovTech東京 テクノロジー本部 UI/UXグループ スタッフ）