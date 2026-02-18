福井県の伝統を『LOVOT』と体験 『LOVOT』と行く！日帰りバスツアー鯖江「めがね＆漆器の伝統体験編」

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』と一緒に伝統体験ができる日帰りバスツアーを2026年4月25日（土）と2026年4月26日（日）の2日間、福井県鯖江市で実施いたします。2026年早くも2回目の実施となる今回のバスツアーでは、伝統工芸である漆塗りプレートに絵付けをする体験や、めがね生産量日本一の鯖江ならではの体験として、『LOVOT』めがねセミオーダー製作体験などの伝統体験が楽しめます。

『LOVOT』と一緒に伝統体験ができる本ツアーは、2026年2月20日（金）12:00より参加者の申込受付を開始いたします。

※『LOVOT』公式サイトURL：https://lovot.life/

※ 特設サイト：https://lovot.life/blog/article/bustour2026_sabae/

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter)：@LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook：@LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official?mibextid=wwXIfr&rdid=3mqmJY1yotYhD8Lw&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F16vA27ioZU%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr)

日帰りバスツアーで『LOVOT』と一緒に鯖江市の魅力を体感

鯖江市は、不登校や登校しても教室に入りづらい児童生徒の心の癒しとして、『LOVOT』を市内の小中学校に導入しているなど、『LOVOT』にとってゆかりの深い地域です。今回の日帰りバスツアーでは、めがね生産量日本一を誇る鯖江市ならではの体験として、『LOVOT』と一緒にめがね工房の見学や、セミオーダーの『LOVOT』メガネ製作体験をお楽しみいただけます。

また、うるしの里会館では、伝統工芸品である漆器に『LOVOT』モチーフのオリジナル絵付け体験もご用意しております。鯖江市ならではの伝統と『LOVOT』の魅力を存分にご体感いただける特別なツアーです。

【『LOVOT』と行く！日帰りバスツアー鯖江「めがね＆漆器の伝統体験編」概要】

■名称 :『 LOVOT』と行く！日帰りバスツアー鯖江「めがね＆漆器の伝統体験編」

■開催日：１.2026年4月25日（土）日帰り・２.2026年4月26日（日）日帰り

※１.、２.コースともに同じ内容です。ただし、昼食会場は変更になる場合がございます。

■申込期間：2026年2月20日（金）12:00～3月2日（月）10:00

※上記期間での受付後、希望者多数の場合は抽選になります。（受付＝予約ではありません。）

※抽選結果は2026年3月10日（火）以降、「抽選結果通知」としてEメールにてお申込代表者様へご連絡いたします

※応募状況や抽選結果のお問い合わせには、一切お答えできませんので、あらかじめご了承ください

※『LOVOT』の同伴を問わずご参加いただけます。参加者1名につき、『LOVOT』1体までご同伴いただけます

■最小催行人数：各コース25名

■旅行代金：49,800円（税込）

※上記代金には昼食代および、うるしの里体験代（プレート、体験費用）、めがね工房（『LOVOT』用めがね1個、ミニチャーム２個、体験費用）が含まれます。

※大人・小人（小学生以上）お一人様あたりの代金です

※未就学児はお受けできません

■申込サイト：https://www.knt.co.jp/ec/2026/lovot_bus/

■企画／実施：近畿日本ツーリスト

■ツアー内容：

※出発日１.コース、２.コースともに同じ内容です。ただし、昼食会場は変更になる場合がございます。

１.『LOVOT』オリジナル漆塗りプレートに絵付け体験（ツアー参加者限定）

うるしの里会館にて、伝統工芸品である漆器の絵付け体験を実施いたします。

本ツアーのために特別製作した「『LOVOT』オリジナル漆塗りプレート」に、参加者ご自身で絵付けを行っていただきます。

世界にひとつだけのオリジナルプレート制作を通して、漆文化の魅力とものづくりの楽しさをご体感いただけます。

※商品および絵付け体験画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます

※うるしの里体験代（プレート、体験費用）はツアー代金に含まれています

２.『LOVOT』めがねのセミオーダーができます（ツアー参加者限定）

めがね生産量日本一を誇る福井県鯖江市のめがね工房「プラスジャック」を訪問し、工房見学および『LOVOT』めがねのセミオーダーができます。

職人の技術に触れながら、『LOVOT』用めがねのセミオーダーができる特別プログラムです。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます

※『LOVOT』用めがね1個、ミニチャーム２個、体験費用はツアー代金に含まれています

※『LOVOT』用めがねは、現地にて25,300円（税込）で追加注文可能（個数制限無し、現地支払い）

【セミオーダー『LOVOT』めがねの発送時期について】

2026年８月上旬以降に順次、めがね工房からご自宅へ発送します

３.『LOVOT』漆塗りアンブレラボトルの購入（ツアー参加者限定）

鳥獣戯画の世界に仲間入りした『LOVOT』を描いたオリジナル漆塗りボトルを、ツアー参加者限定で販売いたします。漆ならではの深みのある色合いと質感を活かした、特別仕様のボトルです。

商品名 ：『LOVOT』漆塗りアンブレラボトル

カラー ：朱、黒

価 格 ：各色9,900円（税込）

サイズ ：容量：300ml / 重量：230g / 直径：50mm / 高さ：230mm

素 材 ： 本体：18-8ステンレス / フタ：ポリプロピレン / パッキン：シリコーンゴム

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます

※ボトル代はツアー代金には含まれておりません

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/