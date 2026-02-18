【業界初*】美容酸素水※ヘアケアブランド「myO2（マイ・オーツー）」から、うるおい・サラサラ髪続くヘアミスト（髪質共通）が登場！

ボーテ・ド・モード株式会社

ボーテ・ド・モード株式会社（本社：東京都港区）は、髪にうるおいを与える美容酸素水※配合のヘアケアブランド「myO2（マイ・オーツー）」から、うるおいとサラサラ感が続くヘアミストを発売いたします。

太髪の方も、細髪の方も、髪質共通でお使いいただけます。

2026年2月18日（水）より公式ECサイトおよび一部バラエティショップにて先行発売。さらに、2026年4月1日（水）より全国のドラッグストアでも順次発売を開始いたします（※一部店舗を除く）。

パサつき、うねり、熱ダメージが気になる方

ヘアオイルやヘアミルクでもベタつきを感じやすい方

髪を補修しながら朝の寝ぐせ直しをしたい方へ、

毎日のドライヤーやアイロンによる熱ダメージ、ブラッシングなどの摩擦ダメージから髪を守りながら、しっとりとしたうるおいと軽やかな指通りを実現。片手でシュッとするだけで、手や髪もベタつかないのにサラサラ髪が続く仕上がりになります。

髪質共通で使える、５つのこだわり処方

１. 【うるおい】 業界初*コラーゲン*1溶け込む美容酸素水※ヘアミスト

キューティクルの隙間の100分の1の大きさ 1nm（ナノメートル）の分子の酸素水

コラーゲン*1が溶け込んだ保湿処方で髪の芯までうるおいをあたえる

２. 【毛髪補修】 毛髪を構成する18種類のアミノ酸*2 & サロン級補修成分*3配合

パサつき、うねり、熱・摩擦ダメージに 髪の芯まで浸透・補修

３. 【エタノールフリー】

成分に敏感な方にも配慮したエタノールフリー処方

４. 【サラサラ】 ウォーターシリコーン*4配合

水なじみが良く、サラサラ感を演出するシリコーン

５. 【サラサラ】クリーンフローラルエアーの香り

感性工学に基づいて開発され、「サラサラ感」を感じやすい香料を採用

みずみずしく透明感のあるミュゲ、スノードロップにサボンを合わせた香り

商品概要

マイ・オーツー ウォーターセラムヘアミスト

ベースケア

＜ヘアトリートメント＞

価格：\1,540（税込）／220mL

パサつき、うねり、熱・摩擦によるダメージに悩む方へ、うるおいサラサラ感続くヘアミスト（髪質共通）

朝も夜も使える2WAY

お風呂上がり・ドライヤー前の乾燥防止＆お出かけ前の寝ぐせ直しにも

クリーンフローラルエアーの香り

* WOX（水、酸素）を配合したヘアミストとして（2026年1月時点、メディサイエンス・エスポア社調べ）

*1 乳酸桿菌／加水分解コラーゲン発酵液エキス（保湿成分）

※ *1、水、酸素、ヒアルロン酸Na（全て保湿成分）の複合成分

*2 グリシン、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トレオニン、チロシン、アスパラギン酸Na、グルタミン酸、アルギニン、リシンHCl、ヒスチジンHCl、トリプトファン、シスチン、メチオニン（全て毛髪補修成分）

*3 レブリン酸、ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（全て毛髪補修成分）

*4 PEG-12ジメチコン（毛髪補修成分）

公式HP・SNS

ブランドサイト：https://my-o2.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/my_o2_official/

公式X：https://x.com/myO2_official