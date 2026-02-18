【業界初*】美容酸素水※ヘアケアブランド「myO2（マイ・オーツー）」から、うるおい・サラサラ髪続くヘアミスト（髪質共通）が登場！

ボーテ・ド・モード株式会社


ボーテ・ド・モード株式会社（本社：東京都港区）は、髪にうるおいを与える美容酸素水※配合のヘアケアブランド「myO2（マイ・オーツー）」から、うるおいとサラサラ感が続くヘアミストを発売いたします。


太髪の方も、細髪の方も、髪質共通でお使いいただけます。



2026年2月18日（水）より公式ECサイトおよび一部バラエティショップにて先行発売。さらに、2026年4月1日（水）より全国のドラッグストアでも順次発売を開始いたします（※一部店舗を除く）。



パサつき、うねり、熱ダメージが気になる方


ヘアオイルやヘアミルクでもベタつきを感じやすい方


髪を補修しながら朝の寝ぐせ直しをしたい方へ、



毎日のドライヤーやアイロンによる熱ダメージ、ブラッシングなどの摩擦ダメージから髪を守りながら、しっとりとしたうるおいと軽やかな指通りを実現。片手でシュッとするだけで、手や髪もベタつかないのにサラサラ髪が続く仕上がりになります。



髪質共通で使える、５つのこだわり処方

１. 【うるおい】 業界初*コラーゲン*1溶け込む美容酸素水※ヘアミスト


キューティクルの隙間の100分の1の大きさ 1nm（ナノメートル）の分子の酸素水


コラーゲン*1が溶け込んだ保湿処方で髪の芯までうるおいをあたえる






２. 【毛髪補修】 毛髪を構成する18種類のアミノ酸*2 & サロン級補修成分*3配合


パサつき、うねり、熱・摩擦ダメージに 髪の芯まで浸透・補修



３. 【エタノールフリー】


成分に敏感な方にも配慮したエタノールフリー処方



４. 【サラサラ】 ウォーターシリコーン*4配合


水なじみが良く、サラサラ感を演出するシリコーン



５. 【サラサラ】クリーンフローラルエアーの香り


感性工学に基づいて開発され、「サラサラ感」を感じやすい香料を採用


みずみずしく透明感のあるミュゲ、スノードロップにサボンを合わせた香り



商品概要


マイ・オーツー ウォーターセラムヘアミスト


ベースケア


＜ヘアトリートメント＞


価格：\1,540（税込）／220mL



パサつき、うねり、熱・摩擦によるダメージに悩む方へ、うるおいサラサラ感続くヘアミスト（髪質共通）


朝も夜も使える2WAY


お風呂上がり・ドライヤー前の乾燥防止＆お出かけ前の寝ぐせ直しにも


クリーンフローラルエアーの香り





* WOX（水、酸素）を配合したヘアミストとして（2026年1月時点、メディサイエンス・エスポア社調べ）


*1 乳酸桿菌／加水分解コラーゲン発酵液エキス（保湿成分）


　※ *1、水、酸素、ヒアルロン酸Na（全て保湿成分）の複合成分


*2 グリシン、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トレオニン、チロシン、アスパラギン酸Na、グルタミン酸、アルギニン、リシンHCl、ヒスチジンHCl、トリプトファン、シスチン、メチオニン（全て毛髪補修成分）


*3 レブリン酸、ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（全て毛髪補修成分）


*4 PEG-12ジメチコン（毛髪補修成分）



公式HP・SNS

ブランドサイト：https://my-o2.jp/


公式Instagram：https://www.instagram.com/my_o2_official/


公式X：https://x.com/myO2_official