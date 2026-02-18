【業界初*】美容酸素水※ヘアケアブランド「myO2（マイ・オーツー）」から、うるおい・サラサラ髪続くヘアミスト（髪質共通）が登場！
ボーテ・ド・モード株式会社（本社：東京都港区）は、髪にうるおいを与える美容酸素水※配合のヘアケアブランド「myO2（マイ・オーツー）」から、うるおいとサラサラ感が続くヘアミストを発売いたします。
太髪の方も、細髪の方も、髪質共通でお使いいただけます。
2026年2月18日（水）より公式ECサイトおよび一部バラエティショップにて先行発売。さらに、2026年4月1日（水）より全国のドラッグストアでも順次発売を開始いたします（※一部店舗を除く）。
パサつき、うねり、熱ダメージが気になる方
ヘアオイルやヘアミルクでもベタつきを感じやすい方
髪を補修しながら朝の寝ぐせ直しをしたい方へ、
毎日のドライヤーやアイロンによる熱ダメージ、ブラッシングなどの摩擦ダメージから髪を守りながら、しっとりとしたうるおいと軽やかな指通りを実現。片手でシュッとするだけで、手や髪もベタつかないのにサラサラ髪が続く仕上がりになります。
髪質共通で使える、５つのこだわり処方
１. 【うるおい】 業界初*コラーゲン*1溶け込む美容酸素水※ヘアミスト
キューティクルの隙間の100分の1の大きさ 1nm（ナノメートル）の分子の酸素水
コラーゲン*1が溶け込んだ保湿処方で髪の芯までうるおいをあたえる
２. 【毛髪補修】 毛髪を構成する18種類のアミノ酸*2 & サロン級補修成分*3配合
パサつき、うねり、熱・摩擦ダメージに 髪の芯まで浸透・補修
３. 【エタノールフリー】
成分に敏感な方にも配慮したエタノールフリー処方
４. 【サラサラ】 ウォーターシリコーン*4配合
水なじみが良く、サラサラ感を演出するシリコーン
５. 【サラサラ】クリーンフローラルエアーの香り
感性工学に基づいて開発され、「サラサラ感」を感じやすい香料を採用
みずみずしく透明感のあるミュゲ、スノードロップにサボンを合わせた香り
商品概要
マイ・オーツー ウォーターセラムヘアミスト
ベースケア
＜ヘアトリートメント＞
価格：\1,540（税込）／220mL
パサつき、うねり、熱・摩擦によるダメージに悩む方へ、うるおいサラサラ感続くヘアミスト（髪質共通）
朝も夜も使える2WAY
お風呂上がり・ドライヤー前の乾燥防止＆お出かけ前の寝ぐせ直しにも
クリーンフローラルエアーの香り
* WOX（水、酸素）を配合したヘアミストとして（2026年1月時点、メディサイエンス・エスポア社調べ）
*1 乳酸桿菌／加水分解コラーゲン発酵液エキス（保湿成分）
※ *1、水、酸素、ヒアルロン酸Na（全て保湿成分）の複合成分
*2 グリシン、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トレオニン、チロシン、アスパラギン酸Na、グルタミン酸、アルギニン、リシンHCl、ヒスチジンHCl、トリプトファン、シスチン、メチオニン（全て毛髪補修成分）
*3 レブリン酸、ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（全て毛髪補修成分）
*4 PEG-12ジメチコン（毛髪補修成分）
公式HP・SNS
ブランドサイト：https://my-o2.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/my_o2_official/
公式X：https://x.com/myO2_official