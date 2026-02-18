コクヨの高級筆記具に、大阪・生野の電研（DENKEN）の特殊アルマイト加工が採用

有限会社電研

クロムフリー電解研磨を軸とした高度なアルマイト加工技術を提供する有限会社電研（本社：大阪府大阪市生野区、代表取締役：桐島 張央、以下「電研（DENKEN）」）は、コクヨ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表執行役社長：黒田 英邦、以下「コクヨ」）が展開する高級筆記具ブランド＜KOKUYO WP＞の新作『Limited Edition 2025 金属軸』において、電研（DENKEN）の特殊アルマイト加工技術が正式に採用されたことをお知らせいたします。





採用製品と「唯一無二」を生み出す特殊アルマイト技術

本採用は、経済産業省 中小企業庁主催「アトツギ甲子園」での受賞を機に、当社の高い意匠表現力と耐久性を両立するアルマイト加工技術が評価されたものです。

本製品は、高級筆記具ブランド＜KOKUYO WP＞の2周年を記念して開発されました。

製品名： ＜KOKUYO WP＞ Limited Edition 2025

対象製品： ＜KOKUYO WP＞WP-L002・モスマーブル

製品ページ：https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/wp/limited.html

製品特長

本来、均一に仕上げることが難しいとされるアルマイト加工において、電研（DENKEN）は独自の染色技術により、1本ごとに異なる表情を持つ「マーブル模様」を実現しました。

高級筆記具として長く使い続けられる耐久性を備えた工業製品として成立している点も、本製品の大きな特長です。

コクヨ株式会社 担当者様コメント

特殊アルマイトによるマーブル表情のイメージ

電研様の高度なアルマイト加工技術との協働により、本来は均一な仕上がりが求められる金属という素材に、あえて“揺らぎ”の表現を取り入れることで、新たな美の可能性に挑戦することができました。ひとつひとつの異なる表情を持つこの仕上がりは、ブランドで大切にしてきた思いとも重なり、より世界観を深める重要な要素となっています。

背景 「アトツギ甲子園」での出会いから製品化へ

本採用は、若手後継者が既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競う「第5回アトツギ甲子園」（経済産業省 中小企業庁主催）が起点となりました。

電研（DENKEN）は、第5回大会においてファイナリストとして選出されたことを契機に、審査委員を務めたコクヨ代表執行役社長・黒田 英邦氏と意見交換を行う機会を得ました。この出会いを通じて電研（DENKEN）の技術が製品への採用に繋がりました。

第5回アトツギ甲子園ファイナリストの集合写真

なお、本取り組みのきっかけとなった「アトツギ甲子園」は、大企業と町工場、後継者同士の新たな共創が生まれる場でもあります。今後も、次なる挑戦と出会いが期待されています。



※第6回「アトツギ甲子園」決勝大会は、2026年2月27日に開催予定です。

※後継者たちの本気の挑戦「アトツギ甲子園」公式サイト：https://atotsugi-koshien.go.jp/

※経済産業省プレスリリース（第5回アトツギ甲子園受賞者）: https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250220004/20250220004.html

※電研社プレスリリース: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000158490.html

電研（DENKEN）が提供する3つの価値

有限会社電研 会社概要

- 信頼感 ― 技術力で期待を裏切らないクロムフリー電解研磨を核に、多彩な色加工で意匠性と品質を両立させ、安定した再現性により顧客に安心して任せられる確かな技術を提供します。- 安心感 ― ものづくりを支える伴走力短納期・柔軟対応・課題解決力を生かし、顧客のものづくりを支える存在として伴走します。一つひとつの案件に誠実に向き合うことで、長期的な信頼関係を築いています。- 創造性 ― 挑戦で魅せる美しさ独自のカラー・光沢・染色表現を用いて他にはない美しさを製品に付与し、「できない」と思われた加工にも挑戦し続けることで、常に新しい価値を生み出しています。

電研（DENKEN）は、アルマイトの可能性を広げ、世界に彩りと輝きを増やすことを目指すアルマイト加工企業です。「感謝で磨く、みんなで輝く。」をブランドメッセージに掲げ、ものづくりへの感謝の気持ちを原動力に、高品質な製品をスピーディーにお届けしています。

クロムフリーの電解研磨技術と独自の染色表現を強みとし、意匠性の高いカラーアルマイト分野において、品質の再現性と量産性を両立した、技術が裏切らない安定した加工を実現しています。

「できない」と言われがちな処理にも真摯に向き合い、技術的課題を丁寧にくみ取りながら、お客様と伴走する姿勢を大切にしています。製品の美しさと安心を技術で支える存在として、信頼して任せていただけるアルマイト加工を追求し続けています。

会社名：有限会社電研

代表取締役：桐島 張央

専務取締役：桐島 誠

常務取締役：桐島 豊

所在地：大阪府大阪市生野区中川西3-5-17

設立：1958年

事業内容：アルマイト加工業（クロムフリー電解研磨・カラーアルマイト加工・特殊意匠加工など）

URL：https://denken-alumite.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

- 有限会社電研- 担当者：桐島 豊- メール：y.kirishima@denken-alumite.co.jp- 電話：06-6712-4105