大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴　杉玉」、素材にこだわり手間暇かけた杉玉本気の一皿をご用意！『杉玉の真っ向勝負』開催！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥本 哲士）は、「鮨 酒 肴 杉玉」にて2月19日（木）より、こだわりの素材を使った寿司やお酒が進む一品料理をお手頃にお楽しみいただける『杉玉の真っ向勝負』を開催いたします。

今回の目玉商品は、素材にこだわり手間暇をかけた「杉玉の真っ向5貫盛り」です。口に入れた瞬間にふわっととろける煮穴子、ネタの裏に酢を塗って炙ることで甘みを引き立たせた海老、濃厚なあん肝と相性抜群の昆布〆平目、脂のりの良い北海道産とろにしん、質の良い脂で上品な甘みが特長のメヒカリを一皿で堪能できる贅沢な一皿です。

また、「とろたく 絶品うま辛包み」は、店内でたたいた中とろ・まぐろ・ねぎまぐろにポリポリ食感のたくあんとピリ辛のチャンジャダレを合わせたお酒のアテにぴったりの逸品です。

そのほかにも、お酒好きにはたまらない、淡泊な白身と濃厚なあん肝の組み合わせを味わえる「あん肝ポン酢で愉しむ、平目の昆布〆刺身」や、生姜とポン酢でさっぱりとした味わいに仕立てた「生姜ポン酢と葱で愉しむ、炙りとろにしん」、ふわっととろける煮穴子をのせた「とろける煮穴子の茶碗蒸し」などの寿司や一品料理も登場します。

ぜひこの機会に「鮨 酒 肴 杉玉」にて、寿司屋こだわりの素材に手間暇をかけた寿司や一品料理をお酒と一緒にご賞味ください。

『杉玉の真っ向勝負』商品概要

■商品名：杉玉の真っ向5貫盛り

［とろける煮穴子・柚子香る、餡かけ海老握り・平目の昆布〆握り あん肝ポン酢のせ・とろにしんの鞍掛握り・飲める炙りメヒカリ］

■価 格：990円（税込1,089円）

■販売期間：2026年2月19日（木）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※「とろにしんの鞍掛握り」は小骨が含まれている場合があります。

■商品名：とろたく 絶品うま辛包み

■価 格：190円（税込209円）

■販売期間：2026年2月19日（木）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：あん肝ポン酢で愉しむ、平目の昆布〆刺身

■価 格：590円（税込649円）

■販売期間：2026年2月19日（木）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：生姜ポン酢と葱で愉しむ、炙りとろにしん

■価 格：350円（税込385円）

■販売期間：2026年2月19日（木）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※小骨が含まれている場合があります。

■商品名：とろける煮穴子の茶碗蒸し

■価 格：450円（税込495円）

■販売期間：2026年2月19日（木）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※わさびが入っています。

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合があります。

※ディナータイムでの販売となります。

※お持ち帰り・デリバリー対象外。

※写真はイメージです。