全海釣りファン必読！ 津波被害をドキュメンタリータッチで描いた傑作 『激濤 ゲキトウ Magnitude7.7』（矢口高雄著）がヤマケイ文庫で待望の復刊！

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、ヤマケイ文庫『激濤 ゲキトウ Magnitude7.7』（矢口高雄著）を刊行いたしました。

1983年5月26日正午過ぎ、秋田県能代市西方沖で発生した日本海中部地震はマグニチュード7.7を記録し、直後に10mを超える大津波を引き起こしました。この津波により、秋田県では79名の死者を出しましたが、そのうちの12名が海釣りを楽しんでいた方々でした。

被害者の調査資料をもとに、釣りをテーマにする漫画家、矢口高雄が襲い来る自然の驚異と釣り人たちの生死の岐路をドキュメンタリータッチで描いた傑作をヤマケイ文庫で復刊します。

地震大国日本から津波への恐怖が消えることはありません。津波を正しく怖がり、どう備え、そのときが来たらどう動くべきか。この漫画はその的確な一例を教えてくれます。

（目次より）

File.1 杉村 真[26歳]

File.2 真昼の恐怖

File.3 吉田啓三[60歳]

File.4 梶浦貞夫[43歳]

File.5 追跡調査特別委員会

File.6 滝本 喬[28歳]

File.7 手紙

File.8 岩田哲男[26歳]

File.9 再会

File.10 竜ヶ島

File.11 落日

File.12 春季高校野球大会

File.13 磯焼き

File.14 おしん

File.15 イワムシ

File.16 引導

File.17 地震雲

あとがき

解説 池川佳宏

◆著者プロフィール

矢口高雄（やぐち・たかお）／1939年秋田県雄勝郡西成瀬村（現・横手市）生まれ。本名、高橋高雄。高校卒業後、12年間の銀行員生活を経て、30歳で上京。漫画家としてデビューする。1974年『釣りキチ三平』『幻の怪蛇バチヘビ』により講談社出版文化賞児童まんが部門賞、1976年『マタギ』により第5回日本漫画家協会賞大賞を受賞。2020年11月、膵臓がんにより死去。主な作品に上記のほか『おらが村』『野性伝説』『ニッポン博物誌』『螢雪時代』『平成版 釣りキチ三平』、またエッセイ集に『ボクの学校は山と川』『ボクの先生は山と川』などがある。

◆書誌データ

書名：ヤマケイ文庫『激濤 ゲキトウ Magnitude7.7』

著者：矢口高雄

発売日：2026年2月18日

出版社：山と溪谷社

定価：1870円（本体1700円＋税10%）

680ページ／文庫判

https://www.yamakei.co.jp/products/2826050270.html

