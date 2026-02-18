世界を魅了するSEVENTEENの飽くなき挑戦と新たな章の始まり！『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』 2月21日(土)午後8時よりテレビ初独占放送！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰、以下TBS)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、世界的な人気を誇るSEVENTEENの新たなワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』より、2025年12月12日(金)に行われた東京ドーム公演を、テレビ初独占放送する。

4都市10公演のワールドツアー日本公演で約42万人を動員した『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』。ツアータイトルにある[NEW_]は、デビュー10周年を迎えたSEVENTEENの新たな挑戦に臨む強い意志を示すもの。約1年ぶりとなる今回の東京ドーム公演は、彼らの持つ無限の可能性と、新たな旅路への期待を感じさせる感動的なステージとなった。

本公演では、250万枚以上の初動売り上げ記録を誇る5th Album「HAPPY BURSTDAY」のタイトル曲「THUNDER」をはじめ、「HOT」「HIGHLIGHT -Japanese ver.-」「ROCK」「HIT」など歴代のヒット曲が惜しみなく披露される。爆発的なエネルギーで観客を圧倒するグループパフォーマンスはもちろん、JOSHUA、JUN、THE 8、VERNONによるユニットステージや、メンバーが全身全霊をかけて挑むソロステージなど、多彩なパフォーマンスが会場を盛り上げていく。

その中でもソロステージでは、個々のポテンシャルの高さを改めて実感することができる。力強いダンスに加えパワフルな表現力で新境地を開くDINO、美しいビジュアルと歌唱で耽美の世界へ誘うJUN、エレキギターをかき鳴らしながらロックで盛り上げるVERNON、素敵な笑顔と優しいボイスで東京ドームに春をもたらすJOSHUA、ファンへの思いを歌に乗せ最高の笑顔で世界を救うDK、美しいピアノ演奏とエモーショナルな歌声で心を揺さぶるSEUNGKWAN、音楽をありのままに表現し非凡な才能を発揮するTHE 8、華麗な衣装のランウェイとボーカルで視線を釘付けにするMINGYU、そしてパワフルなラップと甘く優しい表情で圧倒的な存在感を放つS.COUPS。 個性豊かなメンバーが自分自身を最大限に表現する“ショータイム”は感動必至だ。

個々の努力が結実した数々のステージング、大爆笑のアドリブトーク、観客との掛け合いで生まれる約5万人の合唱など、CARAT(ファンの愛称)を楽しませるための追求心はとどまるところを知らない。だからこそSEVENTEENのライブは泣いたり笑ったり、まさに“感情のジェットコースター”なのだ。番組では臨場感溢れる多彩なカメラワークで、会場の熱気やメンバーの細やかな表情、迫力あるダンスをあらゆる角度から映し出す。デビューから10年間、13人全員で走り続けてきたSEVENTEENの希望に満ちた未来を紡ぐ「NEW_」の物語、そして今しか観られない“大切な景色”を、この機会にぜひお楽しみいただきたい！

【収録:2025年12月12日(金)東京ドーム】

さらに、TBSチャンネルでは、2月19日(木)午後11時30分より、【2カ月連続 SEVENTEEN特集～Eternal Love～】と題し、2021年から2025年までの単独コンサートやファンミーティング、バラエティーなど、豪華8タイトルを一挙放送することが決定した！

デビュー10周年を迎え、常に新たな可能性を切り開き、進化し続けてきたSEVENTEEN。

彼らの人間味溢れる温かく力強い音楽とメッセージは、世界中の人々の活力となり、多くの心を癒やしてきた。SEVENTEENとCARATが共に歩み育んできた愛の物語に、ぜひご期待いただきたい。

■放送概要

『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN 東京ドーム』

〈放送チャンネル〉CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

〈放送日時〉

2026年2月21日(土)午後8:00～午後10:15【テレビ初独占放送】

【番組特設サイト】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2993/

■配信概要

初回放送のみスカパー！番組配信でも視聴可能

https://streaming.skyperfectv.co.jp/tv-3415851

※スカパー！でTBSチャンネル1をご覧いただける方は視聴可能

■視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN 東京ドーム』のテレビ初独占放送を記念して、フォトカード10セットを20名様にプレゼント！

たくさんのご応募お待ちしております。

【応募詳細】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/present/seventeenpre_202601/

■予告動画

【TBSチャンネル公式YouTube】

https://www.youtube.com/watch?v=FeSKjXNz96I&list=TLGGvvGcmz7KFqcxMTAyMjAyNg(https://www.youtube.com/watch?v=FeSKjXNz96I&list=TLGGvvGcmz7KFqcxMTAyMjAyNg)

■SEVENTEEN特集関連

『2カ月連続 SEVENTEEN特集～Eternal Love～』

〈放送日時〉2026年2月19日(木)午後11:30～

【特集サイト】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/special/seventeen202602/

■特集予告動画

【TBSチャンネル公式YouTube】

https://www.youtube.com/watch?v=Ys5o0_L-sws&list=TLGGi1zS6WpGzI8xMTAyMjAyNg(https://www.youtube.com/watch?v=Ys5o0_L-sws&list=TLGGi1zS6WpGzI8xMTAyMjAyNg)

《CS放送「TBSチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画」とは》

ＴＢＳの人気番組が満載！ドラマ「逃げ恥」「恋つづ」「ぎぼむす」「ＤＣＵ」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、ＡＫＢ４８グループ＆乃木坂４６オリジナルバラエティ、音楽ライブ、新作アニメ、プロ野球、映画、演劇＆舞台、話題の韓ドラ＆Ｋ-ＰＯＰなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル！

●視聴方法

スカパー！(CS296)、スカパー！プレミアムサービス(Ch616)

J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービス、などでご覧頂けます。

●TBSチャンネル公式ホームページ

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/

●TBSチャンネル公式SNS

X(@tbschannel)：https://x.com/tbschannel/

Instagram(tbschannel_official)：https://www.instagram.com/tbschannel_official/

Facebook(TBSチャンネル)：https://www.facebook.com/cstbs/

YouTube(CS TBSチャンネル)：https://www.youtube.com/user/tbschsns/videos

TikTok(cstbschannel)：https://www.tiktok.com/@cstbschannel

●TBSチャンネルカスタマーセンター

0570-666-296(午前10時～午後8時、年中無休)