当資料は、2026年2月17日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~2~mclaren-racing-extends-relationship-with-dell-technologies-to-accelerate-performance-on-and-off-the-track.2456.htm#/filter-on/Country:en-us

ニュースの概要

- マクラーレン・レーシングが、「オフィシャル イノベーション パートナー」としてデル・テクノロジーズとの関係を拡大- デル・テクノロジーズのインフラストラクチャー、PC、サービスが、工場からサーキットまで「マクラーレンMastercardフォーミュラ1チーム」を継続的に支援- 本コラボレーションにより、テクノロジーと人間の創意工夫によるパフォーマンスの向上という共通のビジョンを強調

2026年2月17日、テキサス州ラウンドロック発：

デル・テクノロジーズは、マクラーレン・レーシングとの関係の拡大を発表しました。マクラーレン・レーシングは、F1チームの競争力向上のため、デル・テクノロジーズの高度なAIインフラストラクチャーとPCを活用します。

デル・テクノロジーズは、マクラーレン・レーシングの「オフィシャル イノベーション パートナー」として、チーム運営において極めて重要な役割を果たし、最先端テクノロジーを活用した革新的な車の開発と、世界の舞台でのパフォーマンスの向上を支援します。

背景：

F1では一瞬の間に勝敗が決まり、コンマ数秒の差がその結果を左右します。完璧なパフォーマンスの実現には、人間の才能、優れたエンジニアリング、そしてテクノロジーの力の融合が不可欠です。

今回のパートナーシップによってマクラーレンは、インテリジェントで高度なAIインフラストラクチャーを利用できるようになります。これは、車の設計・製造からレース当日の運営に至るまで、パフォーマンス ライフサイクル全体をサポートするもので、チームはサーキット内外で新たな基準を設定できるようになりました。

デル・テクノロジーズのAIインフラストラクチャーでF1での成功を支援：

両社のパートナーシップは2018年2月に始まり、変革的なコラボレーションを続けてきました。デル・テクノロジーズのソリューションとサービスは長年にわたり、マクラーレンの設計、エンジニアリング、サーキットサイドでのパフォーマンス、リアルタイムな意思決定に至るまでシームレスに統合され、チームがシーズン中に改善を実現する方法を再構築してきました。

デル・テクノロジーズの提供するインフラストラクチャーがマクラーレンの成功を支えながら、両社のパートナーシップは発展を続けてきました。その歴史には、マクラーレンの2024年(https://www.mclaren.com/racing/formula-1/2024/the-key-moments-that-led-to-our-2024-constructors-championship-win/)と2025年(https://www.mclaren.com/racing/heritage/formula-1/2025-championship/)のF1コンストラクターズ・チャンピオンシップ連覇や、2025年のドライバーズ・チャンピオンシップ(https://www.mclaren.com/racing/formula-1/2025/mclaren-racing-celebrates-2025-f1-drivers-championship-success/)獲得も含まれます。

マクラーレンは、「Dell PowerEdge(https://www.dell.com/ja-jp/shop/scc/sc/servers?gacd=9650523-1141-5763017-266683695-0&dgc=ST&SA360CID=21125763502&gclid=4aaf50317d7c1b0dd0fb39b46f38df9c&gclsrc=3p.ds&msclkid=4aaf50317d7c1b0dd0fb39b46f38df9c)」サーバーとAIソリューションを含む「Dell AI Factory(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell-ai-solutions/sc/artificial-intelligence?msockid=21c53cb9519a62bc2d3d2863504e6310)」を活用することで、レースウィークエンドあたり1.5テラバイトのデータを処理し、得られた情報を迅速にシミュレーションに変換し、デジタルツインを強化してパフォーマンスを向上させることができるようになりました。これにより、レーシングチームは考えられるあらゆるシナリオに合わせて、戦略を練ることができます。これには、油圧システムの微妙な変化の検知や、路面状況へのリアルタイムな対応が含まれます。

レースのパフォーマンスを支える拡張的で柔軟性のあるデータ基盤：

マクラーレンは、データ集約型のオペレーションをサポートするため、「Dell PowerStore(https://www.dell.com/ja-jp/shop/powerstore/sf/power-store)」や「Dell PowerScale(https://www.dell.com/ja-jp/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/powerscale)」などのストレージ(https://www.dell.com/en-us/blog/mclaren-racing-turns-race-data-into-an-edge-with-dell-technologies-storage/)を採用しています。これにより、データインフラストラクチャーをオンデマンドで拡張し、データ集約型のモデリングや数値流体力学（CFD）のワークロードをサポートしています。この柔軟性と俊敏性は、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）にとって重要であり、チームがシミュレーション、分析、全体的なパフォーマンスを加速させながら、リソースを効率的に管理できるようにしています。

マクラーレンの世界中の従業員をインテリジェントなPCで支援

デル・テクノロジーズのPC(https://www.dell.com/en-us/blog/putting-dell-ai-pcs-to-work-for-mclaren-racing/)は、マクラーレンの世界中の従業員に活用され、マクラーレンMastercardフォーミュラ1チームのあらゆる業務において重要な役割を果たしています。サーキットに加えて工場や屋外でも、チームメンバーがシームレスに連携し、レースや安全運転に必要なデータやアプリケーションにリアルタイムでアクセスできます。

マクラーレンのエンジニアやストラテジストは、複雑なワークフロー管理に最適化された最新のAI PCによってレースデータを分析し、即座に重要な意思決定を行うことができます。また、マクラーレンのコンピューター ベースのドライビング シミュレーション システムのサポートにも活用され、ドライバーのトレーニングや戦略をサポートします。

さらに、「Alienware(https://www.dell.com/ja-jp/gaming/alienware)」ゲーミング システムは、マクラーレン F1 Sim Racingチームを支えており、ゲーミング分野でのマクラーレンの競争力を高め続けています。

コメント：

マクラーレン・レーシングの最高経営責任者（CEO）のザク ブラウン（Zak Brown）氏は、次のように述べています。「デル・テクノロジーズとの取り組みは、F1チームとしての私たちの活動において、当たり前のことになっています。デル・テクノロジーズのサポートは組織全体の働き方を強化し、細部に至るまで重要なスポーツにおいて、機敏性と競争力を維持できるようになっています。この関係を拡大できたことは、私たちが共に達成できる成果に対する信頼の証です」。

デル・テクノロジーズのチーフ マーケティング オフィサー（CMO）のジェリー タンネル（Gerri Tunnell）は、次のように述べています。「デル・テクノロジーズとマクラーレン・レーシングの関係は、2つの組織が限界に挑み続けたとき、どこまで可能性が広がるかを示しています。デル・テクノロジーズのソリューションは、人類の進歩を促進させます。マクラーレンとの協業により、強力なテクノロジーと人間の創意工夫を組み合わせることで、ハイリスクな環境において真の競争優位性を獲得できることを実証しています。これは、世界中のあらゆる業界のイノベーションを刺激するアプローチです」。

