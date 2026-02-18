こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
電子決済等代行業者登録のお知らせ
「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げ、個人向けサービスとしてVisaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」、法人向けサービスとして「サクっと資金調達」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、2026年2月5日付で電子決済等代行業者の登録（登録番号 関東財務局長（電代）第146号）を完了いたしましたのでお知らせします。
三菱UFJ銀行との連携を踏まえて、今後は様々な金融機関との接続を推進し、利便性の高い金融体験の提供を目指します。
電子決済等代行業に係る銀行法に基づく表示について
銀行法第五十二条の六十一の八第一項及び第二項等の規定に基づく表示については以下リンク先をご参照ください。
https://kanmu.co.jp/legal/dendai/
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月には1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、企業向け資金調達サービスとして『サクっと資金調達』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp
