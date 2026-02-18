¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥É´ë²è¡ÖNEW CINEMA FACE 2026¡×2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤âMIYASHITA PARK¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¾¦¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖRAYARD MIYASHITA PARK¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢Âè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦¿·⼈ÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·´ë²è¡ÖNEW CINEMA FACE 2026¡×¤ò2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëRAYARD MIYASHITA PARK¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥É¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢MIYASHITA PARK¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MIYASHITA PARK¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÝËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ý
¡ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦¿·⼈ÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·´ë²è¡ÖNEW CINEMA FACE 2026¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âMIYASHITA PARK¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¡ª
¼¡À¤Âå¤Î±Ç²è³¦¤òÃ´¤¦¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥É¤¬RAYARD MIYASHITA PARK¤ËÅÐ¾ì¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤Ç½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏMIYASHITA PARK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç»£¤ê¤ª¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢MIYASHITA PARK¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¤¤¿¤À¤¯¤È¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦¿·⼈ÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·´ë²è¡ÖNEW CINEMA FACE 2026¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âMIYASHITA PARK¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¡ª
¡¡3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤ËÀè¶î¤±¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·´ë²è¡ÖNEW CINEMA FACE 2026¡×¤ò¡¢½ÂÃ«¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡¦RAYARD MIYASHITA PARK¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î´ü´Ö¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤À¤±¤ÇÌ¥¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤Ç½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êMIYASHITA PARK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
MIYASHITA PARK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.miyashita-park.tokyo/
¡Ô¡Ö¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô/¼õ¾ÞºîÉÊ/¥³¥á¥ó¥È¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö±Ç²è¡×¤È¤Ï¡©¡×¡Õ
¢¨¸Þ½½²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬
²ÏÆâÂçÏÂ¡Ê¤³¤¦¤Á¤ä¤Þ¤È¡Ë¡Ö£¸ÈÖ½Ð¸ý¡×
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤Îµß¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤¹¤´¤¯¤Ø¤³¤ó¤À¤êÀäË¾¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤è¤·¡ª´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯ÎÏ¤ÈÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë»£¤Ã¤¿ºîÉÊ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²¿½½Ç¯¸å¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¿É´Ç¯¸å¤Ç¤â´Ñ¤¿Êý¤Î¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÌ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò»³Çµ°¦¡Ê¤·¤í¤ä¤Þ¤Î¤¢¡Ë¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×
¿´¤¬ÍÙ¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢±Ç²è¤ò±Ç²è´Û¤Ç¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´Ñ¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥É¥¥É¥¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë½Ö´Ö¡£¤½¤·¤Æ´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤Æ´¶¾ð¤òÁÉ¤é¤»¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤ÏÃ¯¤«¤È¤½¤Î±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë½Ö´Ö¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¿´¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅçÎÜºÚ¡Ê¤Ê¤«¤·¤Þ¤ë¤Ê¡Ë¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¿Í¤Î¿´¤ËÄ¹¤¯»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤òÃ¯¤«¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦Ã¯¤«¤ò¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¤½¤Î¿Í¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¹¬¤»¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¶ì¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ê¤Ð¤ó¤É¤¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë¡ÖÇúÃÆ¡×
±Ç²è¤ò´Ñ¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢´Ñ¤¿¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢·Ý½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡£³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¾¾Ã«ÂëÌé¡Ê¤Þ¤Ä¤¿¤Ë¤¿¤«¤ä¡Ë¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×
Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤ÇÆü¾ï¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£±Ç²è´Û¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«¾å°¦¡Ê¤ß¤«¤ß¤¢¤¤¡Ë¡Ö¹ñÊõ¡×
º£²ó¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÆÃ¤Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë»þ´Ö¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢°á¿©½»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¤ß¤µ¤È¡Ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
±Ç²è´Û¤Ç¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊõÊª¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Æ±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯À¸¤¤ëÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEW CINEMA FACE 2026¡×¾ÜºÙ
¡¦·Ç½Ð´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ
¡¡ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§ÂçÅì·úÂ÷
¡¡°áÁõ¶¨ÎÏ¡§YOHJI YAMAMOTO Inc.
¡¡¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¶¨ÎÏ¡§TASAKI
¡¡¶¨ÎÏ¡§RAYARD MIYASHITA PARK
¡¡´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦À©ºî¡§¥¨¥Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¦·Ç½Ð¾ì½ê¡§RAYARD MIYASHITA PARK
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡South2FÊâÆ»¶¶¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊCONVERSE TOKYOÁ°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡South3F FOOD HALL
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡North2F¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ëÃì
¡¦·Ç½ÐÊª¡§Âè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦¿·⼈ÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô»£¤ê¤ª¤í¤· ¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥É¡Ê¸Ä⼈+½¸¹ç¼Ì¿¿¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ÛÆâ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ncf2026.andf.jp/
¡¦¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ï¡¢3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êMIYASHITA PARK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡MIYASHITA PARK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.miyashita-park.tokyo/
¢¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç»£¤ê¤ª¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡¡ÖNEW CINEMA FACE 2026¡×Æ±´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢MIYASHITA PARK¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆÃÀß¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÄó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
MIYASHITA PARK¸ø¼°Instagram¡§
https://www.instagram.com/miyashitapark_/
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¢£¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢
3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¼õÉÕ»þ´Ö¡§11»þ00Ê¬¡Á17»þ00Ê¬
¢£¼õÉÕ¾ì½ê¡§South2FÊâÆ»¶¶¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊCONVERSE TOKYOÁ°¡Ë
¢£ÆâÍÆ¡§¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê1¼ï¡Ë
¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¸Â¤ê¤Î¤´»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ëÅù¤ÎÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡Ö¼«Í³¡×¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¦¾ì¡ÉMIYASHITA PARK¡É
NO MORE NORMAL.
¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¡¢Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨Êª¹¥¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â
¤¸¤Ö¤ó¤Î¹¥¤¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤¤è¤¦¡£
¤¸¤Ö¤ó¤Î¹¥¤¤Ø¡¢¤Ï¤ß¤À¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
·¿¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤È
MIYASHITA PARK¤Ï¤È¤â¤Ë¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
NO MORE NORMAL.
¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¤Ï¤ß¤À¤»¡£
MIYASHITA PARK¤ÎÁÛ¤¤
MIYASHITA PARK¤Ï¡¢³¹¡¦¿Í¡¦Ê¸²½¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢
¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸ø±à¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¤â¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥¯¥¹¥É¥æ¡¼¥¹·¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
³«¶È¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤Ç¤¤¿MIYASHITA PARK¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£Ê¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÖNO MORE NORMAL.¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ÜÀß¤Î»ÑÀª¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¤¥³¥È¥Ð¤È¤·¤Æ¡¢È¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRAYARD MIYASHITA PARK¡×»ÜÀß³µÍ×
¢£½»½ê
¢©150-0001¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-20-10
¢£±Ä¶È»þ´Ö
¡ü¥·¥ç¥Ã¥×¡§11:00¡Á21:00¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§11:00¡Á23:00¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ü¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¡§
Ê¿Æü11:00¡Á22:30 ÅÚÆü½Ë10:30¡Á22:30
¢£¥¢¥¯¥»¥¹
JR¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¡¦¶äºÂÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¡¦
ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¢µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Ö½ÂÃ«¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡ã¸¶½É¡ä¡×±Ø7ÈÖ¸ý¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬
¢¨±Ø¤Î½Ð¸ý¤Ï³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖRAYARD MIYASHITA PARK¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/
Instagram¡§https://www.instagram.com/miyashitapark_/
X¡§https://x.com/miyashitapark_
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
MIYASHITA PARK¹Êó»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥óÆâ¡ËÅÏÉô¡¢ÀÄÌÚ
TEL¡§090-3670-8573¡ÊÅÏÉô¡Ë080-5849-2952¡ÊÀÄÌÚ¡Ë¡¡MAIL¡§miyashita_pr@prap.co.jp
