絵本作家・イラストレーター『さかざきちはる』とのコラボレーション第5弾
「ペンギンと一緒に生活する」をコンセプトに、全21アイテムが2月24日(火)より発売。公式オンラインストアでは、本日より予約販売を実施。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年2月24日(火)より、絵本作家・イラストレーター『さかざきちはる』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
千葉県出身の絵本作家・イラストレーター『さかざきちはる』。JR東日本「Suicaのペンギン」や千葉県のマスコット「チーバくん」など、さまざまな企業や団体のキャラクターデザインを手がけるほか、絵本の制作や書籍の装画など、その活躍は多岐にわたります。
今回のコレクションでは、「ペンギンと一緒に生活する」をコンセプトにデザインされたアイテムをラインナップ。“キャラクターたちについて日々の生活の中から見つけ出した愛すべき存在”だと語る、さかざきちはるのシンプルでユーモアあふれる、かわいい世界をぜひお楽しみください。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年2月18日(水)0:00から2026年2月23日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。また、公式オンラインストア内のコンテンツ「コラボの原産地」では、絵本作家・イラストレーターの『さかざきちはる』へのインタビューコンテンツを公開中です。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©️ Chiharu Sakazaki
全21種類。
詳細は公式オンラインストアまたは「コラボの原産地」にてご確認ください。
・公式オンラインストア
https://www.graniph.com/collection/collection_00446
・コラボの原産地
https://www.graniph.com/story/story-detail/78
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年2月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
