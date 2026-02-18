新年度にスマホ・SNSトラブル防止対策を。中学生保護者向け 7分で学べる「保護者向け啓発動画パッケージ」を提供開始

学校から、家庭での「対話」と「ルール作り」を動画でサポート

デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下アディッシュ）は、新年度にスマートフォンやSNSの利用が本格化する中学生の保護者を対象とした「保護者向け啓発動画パッケージ」の提供を開始します。

この啓発動画は、多忙な保護者でも約7分でSNSの危険性と具体的な対策が把握でき、家庭内でのルール作り、Webサイトの閲覧や利用時間の制限設定等に取り組める内容となっています。











背景

新入学・進級を迎える春は、多くの子どもたちがスマートフォンを手にし、SNSの利用範囲が広がる時期です。一方で、子どもを取り巻くネット環境のリスクは年々深刻化しており、以下の3つの大きな課題が浮き彫りになっています。

被害の低年齢化

SNSに起因する犯罪被害は後を絶たず、特に小学生、中学生の被害が増加しており、被害に遭う子どもの低年齢化が見られています。（※1）

ネットいじめの複雑化

ネットいじめの認知件数は令和6年度に27,365件にのぼり、毎年増加傾向にあります（※2）。最近では、いじめ動画がSNS上で拡散され、被害者も加害者も特定され誹謗中傷されるような被害に発展するケースが社会問題となっています。

生成AI時代の新たなリテラシー

生成AIが急速に身近な存在となる中、情報の真偽を見極める力や、AIを適切に使いこなすための情報リテラシーを、親子共に高めていく必要性が増しています。

このような状況から、保護者による適切な見守りと指導がこれまで以上に重要となっていますが、学校からは「専門家を招く予算や時間がない」「保護者に何を伝えればいいか分からない」といった課題が寄せられています。アディッシュでは、これらの声に応え、学校が保護者へ向けた啓発活動をスムーズに始められる、最新のリスクを踏まえた情報を短時間で「自分ごと」として捉えられる内容の動画を制作いたしました

「保護者向け啓発動画パッケージ」概要

■特長

忙しい保護者でも視聴しやすい「7分」の凝縮構成

必要な情報を厳選し約7分間に凝縮。隙間時間での視聴を可能にし、情報到達率を高めます

視聴後、すぐに「親子で話せる」実践的なコンテンツ

トラブルの実態を知るだけでなく、具体的なルール作りの例や、スマホの設定方法（iPhone/Android/LINE）まで網羅。視聴したその日から、家庭で具体的なアクションを起こせるよう設計されています

学校だよりやメールで簡単共有

動画はQRコードで共有できる形式のため、印刷物やメール等で簡単に周知可能。また、動画で使用している資料もPDFで提供するため、配布資料や事後学習にも活用可能です

■ 活用シーン例

保護者会やPTA総会で冒頭に上映

学校だより・学年通信にQRコードを掲載し、家庭視聴を促進

学級懇談会でのディスカッション用資料に活用

■ 想定される効果

保護者の「SNSはなんとなく怖い」という不安な思いを「具体的な見守り」へと導く

啓発活動の時間やコストを大幅に削減でき、多忙な家庭へも情報を届けられる

子どもの自律的なSNS利用とトラブルを未然に防ぐ力を育成する

■ 動画内容

実態を知る　： 子どもの犯罪被害、SNSいじめの実状、利用状況の確認方法

ルールづくり： スマホ使用時の決め事、具体的なルール例、ルールリストの活用

環境づくり　： 安全に使うための設定（Android/iPhone/LINE編）

トラブル発生時： トラブルが起こった際の3ステップ

■概要

価格　　：13,000円（税込 14,300円）

視聴期限： 2026年4月末日まで

お問い合わせ・お申し込み：https://school-guardian.jp/contact/

「お問い合わせのサービス」欄の”保護者向け啓発動画”に印を入れてください

「スクールガーディアン公式サイト（保護者向け啓発動画パッケージ）」

https://school-guardian.jp/service/literacy_lecture/forparents/

■サンプル動画（冒頭シーン公開中）

https://vimeo.com/1162078530/fc1ccaac7a?share=copy&fl=sv&fe=ci

※動画プラットフォームVimeoに遷移します

（動画内容一例）







（※1）出典：警察庁生活安全局人身安全・少年課「令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況」| 2025年3月

（※2）出典：文部科学省 | 「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果について | 2025年10月29日

スクールガーディアン事業 概要

事業ミッション「子どもたちが健全にインターネットを活用できる環境を目指して」のもと、2007年学校非公式サイト・ネットいじめ対策コンサルティングサービスとしてスクールガーディアンを発足。2015年からスマートフォンで第三者が匿名でいじめ連絡ができる「スクールサイン」(旧「Kids’ Sign」)の提供を開始。2024年から「スクールサイン」とチャットを用いた相談窓口「SNS相談」が経済産業省「働き方改革支援補助金2024」の支援サービスに採択。

https://school-guardian.jp/

アディッシュ株式会社 概要

設立　　　：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）

代表者　　：代表取締役 江戸 浩樹

本社所在地：東京都品川区西五反田1-21-8　ヒューリック五反田山手通ビル6階

URL　　　：https://www.adish.co.jp

事業内容：

▪カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用サービス・常駐サービス

▪誹謗中傷および炎上対策

▪学校向けネットいじめ対策

※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です

本件に関するお問合わせ先

スクールガーディアン事業部　渡邊

Tel：03-5759-0334（代表）　Mail：sg-info@adish.co.jp　

お問い合わせフォーム：https://school-guardian.jp/contact/

