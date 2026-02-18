デロイト トーマツ、シェルパとESG課題をはじめとするエンゲージメント活動を生成AIで高度化する新サービスの提供で協業

デロイト トーマツ、シェルパとESG課題をはじめとするエンゲージメント活動を生成AIで高度化する新サービスの提供で協業