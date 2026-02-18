こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
19世紀を代表する絵本作家 ケイト･グリーナウェイ生誕180年を記念した収蔵名品展を開催中
聖徳大学（千葉県松戸市）では､｢本物に触れることで心の豊かさを育む｣という｢本物教育｣の理念のもと､国内外の古典籍､絵画､工芸品などを収集･展示してきました。今回は､ケイト･グリーナウェイ(1846-1901年)の生誕180年を記念して､1870年代にヒット作となったグリーティングカード等を一挙公開しています。
ケイト･グリーナウェイは19世紀のイギリスを代表する絵本作家です。出世作となった創作絵本｢窓の下へ｣(1879年)が出版された当時には､既にカードの世界で成功を収めつつありました。ケイト・グリーナウェイの多色石版刷りのカードは､その独特のデザインと叙情性で当時の人々の心を掴みました。
今回の展覧会では､｢コートを着た子ども｣(1879年)､｢花と空想｣(1876年)といったカードのほかに､｢ケイト･グリーナウェイのバースディブック｣(初版初刷本､1880年)や直筆で書かれた絵や葉書など､約40点を展示｡
本学収蔵のカードは、生誕150年を記念した全国巡回展(NHKプロモーションとの共催)以来、30年ぶりの公開となります。
■聖徳大学収蔵名品展
｢生誕180年 ケイト･グリーナウェイのグリーティングカード｣(概要)
【会 期】令和8年1月22日(木)〜4月30日(木)
【時 間】9:00〜17:00
(休館)日曜日･祝日と学事日程による休業日
[3月6日･7日､4月1日･27日]
【会 場】聖徳大学8号館1階 利根山光人記念ギャラリー
※JR 常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5 分
(公共交通機関をご利用ください)
【観覧料】無料
【ＵＲＬ】https://www.seitoku-u.ac.jp/335027/
【問合せ先】聖徳大学･聖徳大学短期大学部 図書館事務室
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
ケイト･グリーナウェイは19世紀のイギリスを代表する絵本作家です。出世作となった創作絵本｢窓の下へ｣(1879年)が出版された当時には､既にカードの世界で成功を収めつつありました。ケイト・グリーナウェイの多色石版刷りのカードは､その独特のデザインと叙情性で当時の人々の心を掴みました。
本学収蔵のカードは、生誕150年を記念した全国巡回展(NHKプロモーションとの共催)以来、30年ぶりの公開となります。
■聖徳大学収蔵名品展
｢生誕180年 ケイト･グリーナウェイのグリーティングカード｣(概要)
【会 期】令和8年1月22日(木)〜4月30日(木)
【時 間】9:00〜17:00
(休館)日曜日･祝日と学事日程による休業日
[3月6日･7日､4月1日･27日]
【会 場】聖徳大学8号館1階 利根山光人記念ギャラリー
※JR 常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5 分
(公共交通機関をご利用ください)
【観覧料】無料
【ＵＲＬ】https://www.seitoku-u.ac.jp/335027/
【問合せ先】聖徳大学･聖徳大学短期大学部 図書館事務室
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/