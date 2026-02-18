19世紀を代表する絵本作家 ケイト･グリーナウェイ生誕180年を記念した収蔵名品展を開催中

　聖徳大学（千葉県松戸市）では､｢本物に触れることで心の豊かさを育む｣という｢本物教育｣の理念のもと､国内外の古典籍､絵画､工芸品などを収集･展示してきました。今回は､ケイト･グリーナウェイ(1846-1901年)の生誕180年を記念して､1870年代にヒット作となったグリーティングカード等を一挙公開しています。

　ケイト･グリーナウェイは19世紀のイギリスを代表する絵本作家です。出世作となった創作絵本｢窓の下へ｣(1879年)が出版された当時には､既にカードの世界で成功を収めつつありました。ケイト・グリーナウェイの多色石版刷りのカードは､その独特のデザインと叙情性で当時の人々の心を掴みました。

　今回の展覧会では､｢コートを着た子ども｣(1879年)､｢花と空想｣(1876年)といったカードのほかに､｢ケイト･グリーナウェイのバースディブック｣(初版初刷本､1880年)や直筆で書かれた絵や葉書など､約40点を展示｡

　本学収蔵のカードは、生誕150年を記念した全国巡回展(NHKプロモーションとの共催)以来、30年ぶりの公開となります。

　

■聖徳大学収蔵名品展

　｢生誕180年 ケイト･グリーナウェイのグリーティングカード｣(概要)

　　【会　期】令和8年1月22日(木)〜4月30日(木)

　　【時　間】9:00〜17:00

　　　　　　　(休館)日曜日･祝日と学事日程による休業日

　　　　　　　　　　[3月6日･7日､4月1日･27日]

　　【会　場】聖徳大学8号館1階 利根山光人記念ギャラリー

　　　　　　　※JR 常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5 分

　　　　　　　　(公共交通機関をご利用ください)

　　【観覧料】無料

　　【ＵＲＬ】https://www.seitoku-u.ac.jp/335027/

　　【問合せ先】聖徳大学･聖徳大学短期大学部 図書館事務室

