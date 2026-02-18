こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大津赤十字病院 橋本 智広氏 登壇】医療DX時代に求められる“ITレジリエンス”とは〜3月19日（木）開催 医療関係者向けオンラインセミナー〜
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年3月19日（木）に、医療従事者の方および関連企業様を対象にした「第26回 NETREND 医療ネットワークオンラインセミナー」を開催します。
医療DXが進む一方、サイバー攻撃やシステム障害による診療停止リスクは年々高まっています。
こうした中で求められるのは、トラブルが起きても医療提供を止めることなく、迅速に復旧できる強いIT基盤を備えること、すなわち“ITレジリエンス”の強化です。
そこで、本セミナーでは、基調講演に大津赤十字病院 橋本 智広 氏にご登壇いただき、同院での対応事例を踏まえながら、サイバーレジリエンスの考え方からIT-BCPを含む実践的な取り組みについてご講演いただきます。
また、当社からは、現場の運用負荷を抑えながら継続稼働を支えるネットワーク設計のポイントについて解説します。
【開催概要】
名 称：第26回 NETREND 医療ネットワークオンラインセミナー
「止まらない医療を実現するには？ 〜“ITレジリエンス”強化の実践法〜」
主 催：アライドテレシス株式会社
協 力：株式会社ＣＢホールディングス ＣＢnews
日 時：2026年3月19日（木）16:00〜17:15
形 式：オンライン（ライブ配信／Zoom）
対 象：医療従事者の方、関連企業の方
費 用：無料（事前登録制）
定 員：100名
申 込：当社ウェブサイトからの事前登録制
詳 細：https://www.allied-telesis.co.jp/event/seminar/netrend-med_260319/
【セミナー内容／タイムスケジュール】
https://digitalpr.jp/table_img/631/128514/128514_web_1.png
※）セミナー構成や内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
※）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
