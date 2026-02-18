【大津赤十字病院 橋本 智広氏 登壇】医療DX時代に求められる“ITレジリエンス”とは〜3月19日（木）開催 医療関係者向けオンラインセミナー〜

【大津赤十字病院 橋本 智広氏 登壇】医療DX時代に求められる“ITレジリエンス”とは〜3月19日（木）開催 医療関係者向けオンラインセミナー〜