¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹ ¡Ú°ìÉ÷Æ²¡Û ¤¬·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Ë½é¿Ê½Ð¡ª
2/27(¶â)¡¢¸©Æâ3Å¹ÊÞÌÜ¡Ö°ìÉ÷Æ² ¥«¥¤¥ó¥ºÂÀÅÄ´Ý»³Å¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ªÂç¿Íµ¤¡ÖÌý¤½¤Ð¡×¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡ª
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡§°ìÉ÷Æ² ¥«¥¤¥ó¥ºÂÀÅÄ´Ý»³Å¹¡Ê¥¤¥Ã¥×¥¦¥É¥¦ ¥«¥¤¥ó¥º¥ª¥ª¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ¥Æ¥ó¡Ë
³«¶ÈÆü¡¡¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©373-0018 ·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô´Ý»³Ä®1260-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00¡Ê20:30 L.O.¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§46ÀÊ
ÀêÍÌÌÀÑ¡§128.51Ö¡Ê38.87ÄÚ¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò»ÈÍÑ
Å¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://stores.ippudo.com/1170
¢§Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾®·ª¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ìÉ÷Æ²¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤Î¡ÖÎÏ¤Î¸»¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇîÂ¿È¯¾Í¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Î¿·Å¹¡Ö°ìÉ÷Æ² ¥«¥¤¥ó¥ºÂÀÅÄ´Ý»³Å¹¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤Ï·²ÇÏ¸©Æâ3Å¹ÊÞÌÜ¡¢ÂÀÅÄ»ÔÆâ½é¤Î°ìÉ÷Æ²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ï¹ñÆ»50¹æÀþ±è¤¤¤ÇÂÀÅÄ¶ÍÀ¸¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÌó5Ê¬¤È¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤ÎÎÉ¤¤Î©ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥¤¥ó¥º¡×¤ä¡Ö¥Ù¥¤¥·¥¢Foods Park¡×¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÉÊ£¹ç»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ìÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Î¤´ÍøÍÑ¤âÊØÍø¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤òÀß¤±¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥é¡¼¥á¥ó¡ÖÇò´Ý¸µÌ£¡×¡ÖÀÖ´Ý¿·Ì£¡×¡Ö¤«¤é¤«ÌÍ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇîÂ¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ä¡ÖÇîÂ¿¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´ò¤·¤¤¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¥é¡¼¥á¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯°ìÉ÷Æ²¤ÇÅÐ¾ì¤·Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°ìÉ÷Æ² Ìý¤½¤Ð¡×¡Ö°ìÉ÷Æ² ¿ÉÌý¤½¤Ð¡×¤òÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡£¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¤Á¤Â¤ìÂÀÌÍ¤ò¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È°ì½ï¤Ë¹ë²÷¤Ë¤Þ¤¼¤Æ³Ú¤·¤à¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Õ¤ËÁ´¹ñ¤Î°ìÉ÷Æ²¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Î¿·ºî¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¹âÇ»ÅÙBRIXÆÚ¹ü¾ßÌý¡×¤ò¡¢¡Ö°ìÉ÷Æ² ¥«¥¤¥ó¥ºÂÀÅÄ´Ý»³Å¹¡×¤À¤±¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡Ë¡£Ç»¸ü¤Ê¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¡¼¥×¤ËÂÀÌÍ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤ÇØÌý¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉ÷Æ²¤Î¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å°ìÉ÷Æ²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¡¢¾¦·÷¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÅ¹ÊÞÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿©¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¡¦¾¦·÷¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥é¡¼¥á¥ó¡ÖÇò´Ý¸µÌ£¡×¡ÖÀÖ´Ý¿·Ì£¡×¡Ö¤«¤é¤«ÌÍ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇîÂ¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ä¡ÖÇîÂ¿¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´ò¤·¤¤¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¥é¡¼¥á¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯°ìÉ÷Æ²¤ÇÅÐ¾ì¤·Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°ìÉ÷Æ² Ìý¤½¤Ð¡×¡Ö°ìÉ÷Æ² ¿ÉÌý¤½¤Ð¡×¤òÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡£¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¤Á¤Â¤ìÂÀÌÍ¤ò¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È°ì½ï¤Ë¹ë²÷¤Ë¤Þ¤¼¤Æ³Ú¤·¤à¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Õ¤ËÁ´¹ñ¤Î°ìÉ÷Æ²¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Î¿·ºî¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¹âÇ»ÅÙBRIXÆÚ¹ü¾ßÌý¡×¤ò¡¢¡Ö°ìÉ÷Æ² ¥«¥¤¥ó¥ºÂÀÅÄ´Ý»³Å¹¡×¤À¤±¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡Ë¡£Ç»¸ü¤Ê¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¡¼¥×¤ËÂÀÌÍ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤ÇØÌý¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉ÷Æ²¤Î¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å°ìÉ÷Æ²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¡¢¾¦·÷¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÅ¹ÊÞÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿©¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¡¦¾¦·÷¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡Ö°ìÉ÷Æ² ¥«¥¤¥ó¥ºÂÀÅÄ´Ý»³Å¹¡×³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ö°ìÉ÷Æ² ¥«¥¤¥ó¥ºÂÀÅÄ´Ý»³Å¹¡×Æâ´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡§°ìÉ÷Æ² ¥«¥¤¥ó¥ºÂÀÅÄ´Ý»³Å¹¡Ê¥¤¥Ã¥×¥¦¥É¥¦ ¥«¥¤¥ó¥º¥ª¥ª¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ¥Æ¥ó¡Ë
³«¶ÈÆü¡¡¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©373-0018 ·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô´Ý»³Ä®1260-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00¡Ê20:30 L.O.¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§46ÀÊ
ÀêÍÌÌÀÑ¡§128.51Ö¡Ê38.87ÄÚ¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò»ÈÍÑ
Å¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://stores.ippudo.com/1170
¢£¼ç¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢§Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
°ìÉ÷Æ² Ìý¤½¤Ð
°ìÉ÷Æ² ¿ÉÌý¤½¤Ð
¹âÇ»ÅÙBRIXÆÚ¹ü¾ßÌý
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¡¢¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç·×312Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ171Å¹ÊÞ¡¢³¤³°141Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯12·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦16¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡Ê¥Á¥«¥é¥Î¥â¥È¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3561¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾®·ª¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ìÉ÷Æ²¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com