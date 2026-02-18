ADOC、オンライン展示会「ITトレンドEXPO 2026 Spring」に出展 ～Salesforce/Agentforceの品質保証のためのテスト自動化ソリューションを公開
Salesforce専用設計のテスト自動化ツール『Provar（プロバー）』の国内総代理店である株式会社アドックインターナショナル（本社：東京都立川市、代表取締役CEO：小林 常治／以下ADOC）は、2026年3月3日（火）～3月7日（土）、オンラインで開催される業界最大級のオンライン展示会「 ITトレンドEXPO 2026 Spring」へ出展いたします。 当イベントは参加登録無料・オンライン視聴により、全国どこからでも視聴・参加が可能です。
ADOCは、市場リーダーとして評価の高いProvar製品の提供を通じ、Salesforceアプリケーションのテスト計画や実行・保守にかかるコストを劇的に低減し、品質を向上することで、企業や組織のイノベーションを支援します。本イベントでは、Salesforce向けの革新的テスト自動化ソリューションをテーマに、最新情報の紹介を通じて、企業が直面するリアルな課題と解決策を共有し、参加者の皆さまの明日のIT活用へとつなげます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341997/images/bodyimage1】
ITトレンドEXPOとは
「ITトレンドEXPO」は、法人向けIT製品・サービスの比較・検討サイト “ITトレンド” が主催する 国内最大級のオンライン展示会です。累計のべ21万人以上が参加し、AI活用、サイバーセキュリティ、DX推進、バックオフィス効率化など、現場のIT導入・運用に直結する最新ノウハウと事例が集約されます。本展示会は、“新たな出会いが明日の働くを変える” をコンセプトに、製品・サービス展示、実践者からのセッション、業界トレンドをオンラインで提供します。
●名称：ITトレンドEXPO2026 Spring
●開催期間：2026年3月3日（火）～3月7日（土）
●形式：オンライン（事前登録制／無料）
●主催：株式会社Innovation & Co.
●視聴方法：登録後のログインで開催期間内の視聴が可能です。
※参加登録はこちら → https://it.expo.it-trend.jp/key/m2u6yt6c/
ADOCの出展内容について
出展カテゴリー：システム開発支援
展示詳細：テーマとサービス概要
テーマ：「ノーコードでメンテナンスフリーを実現する、Salesforce特化の革新的テスト自動化ソリューション」
Salesforceの価値を最大化するためには、年3回のバージョンアップ対応と関連アプリケーションの修正を避けて通れません。企業の基幹システムと連携するSaaSプラットフォームであるSalesforceは、常にその品質を頻繁にテストするリグレッション（回帰）リスクに直面しており、その解決や保守コストの削減は喫緊の課題です。
●AI駆動型のE2Eテスト自動化ツール『Provar』は、 Salesforceプラットフォームと外部のエコシステム、最新のAIエージェント「Agentforce」をサポートするために専用設計されており、直感的なアプローチで導入後速やかに開発・QA部門の担当者が自動テストを実行できます。
●独自のメタデータ駆動テクノロジーにより、変更に対するメンテナンス負荷を回避する、保守性に極めて優れたテスト機能を提供。さらに最新版ではAIによるテスト計画からテストケースの自動生成と実行、テストカバレッジの最適化、リアルタイムの監視までを強力にサポートします。
出展により訴求するポイント：
●ノーコードとAI機能で、短期間に高度なSalesforceテスト自動化を実現
●バージョンアップ時の高いレジリエンス（耐性）により、自動化機能を継続して使用できる
