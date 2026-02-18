【グラッドキューブ】決算動画の制作時間を大幅短縮。日経 BP 主催セミナーにて 「撮影・編集ゼロ」の IR 動画作成ソリューションを展示
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年2月20日(金)、東京証券取引所（本社：東京都中央区 代表取締役社長 岩永 守幸 以下、東証）にて開催される「中堅中小企業のための IR 戦略セミナー」（主催：日経ビジネス、日経 BP 総合研究所）にブース出展いたします。
当日は、撮影や編集を一切行うことなく、決算説明や株主総会向けの動画を作成できる生成 AI アバターサービス「 AvaTwin（アバツイン）」を展示し、IR 活動における業務効率化とコスト削減を実現するソリューションをご提案いたします。
■出展の背景
近年、上場企業においては、財務・非財務情報を統合したわかりやすい情報発信や、投資家からの理解獲得が強く求められています。特に中堅・中小企業においては「 IR 発信力 」の強化が課題となる一方で、情報発信のノウハウ不足や、動画制作にかかる担当者のリソース不足が顕在化しています。 本セミナーは、こうした課題を持つ経営者および IR 実務責任者を対象に、東京証券取引所内で開催されるイベントです。
グラッドキューブは、生成 AI 技術を活用することで、従来の動画制作にかかる工数とコストを大幅に削減し、企業の迅速な情報開示を支援するため、本イベントへの出展を決定いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342040/images/bodyimage1】
■主な出展内容：生成 AI アバター動画作成サービス「 AvaTwin 」
「 AvaTwin 」は、写真と音声データからアバターを生成し、投影資料と台本を組み合わせてプレゼンテーション動画を作成するサービスです。
■本ソリューションの特徴
・撮影・編集ゼロで制作時間を大幅短縮： 従来の動画制作で必須だったスタジオ収録や編集作業が不要です。素材のご提供から最短1週間での制作が可能で、決算発表などのタイトなスケジュールでも迅速に動画を公開できます。
・多言語対応で海外投資家へアプローチ： 日本語の原稿があれば、英語や中国語など8言語に対応した動画を同一の手順で展開可能です。ネイティブな発音で、海外投資家への情報発信を容易にします。
・コストを大幅にカット： 外部スタジオや制作会社への依頼コストを削減し、スポット利用から年間契約まで、企業のニーズに合わせたプランで導入可能です。
【活用シーン例】
・決算説明動画 / 事業報告
・株主総会でのナレーション活用
・代表者メッセージ / 入社オリエンテーション
当日は東証プラザ内の展示ブースにて、AI アバターの自然な動作や、肉声に近い高品質な日本語発話をご体験いただけます。
「 AvaTwin 」サービスサイト：
https://www.glad-cube.com/service/avatwin-ir/
■「中堅中小企業のための IR 戦略セミナー」開催概要
・名称：中堅中小企業のための IR 戦略セミナー
・日時：2026年2月20日（金）13:00～17:00（予定）
・会場：東京証券取引所内 東証ホール / 東証プラザ
住所：東京都中央区日本橋兜町2番1号
・主催：日経ビジネス、日経 BP 総合研究所
・後援：東京証券取引所 / 日本取引所グループ
・参加対象：主に中堅中小規模の上場企業経営者および IR 担当
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AI を用いた DX開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
当日は、撮影や編集を一切行うことなく、決算説明や株主総会向けの動画を作成できる生成 AI アバターサービス「 AvaTwin（アバツイン）」を展示し、IR 活動における業務効率化とコスト削減を実現するソリューションをご提案いたします。
■出展の背景
近年、上場企業においては、財務・非財務情報を統合したわかりやすい情報発信や、投資家からの理解獲得が強く求められています。特に中堅・中小企業においては「 IR 発信力 」の強化が課題となる一方で、情報発信のノウハウ不足や、動画制作にかかる担当者のリソース不足が顕在化しています。 本セミナーは、こうした課題を持つ経営者および IR 実務責任者を対象に、東京証券取引所内で開催されるイベントです。
グラッドキューブは、生成 AI 技術を活用することで、従来の動画制作にかかる工数とコストを大幅に削減し、企業の迅速な情報開示を支援するため、本イベントへの出展を決定いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342040/images/bodyimage1】
■主な出展内容：生成 AI アバター動画作成サービス「 AvaTwin 」
「 AvaTwin 」は、写真と音声データからアバターを生成し、投影資料と台本を組み合わせてプレゼンテーション動画を作成するサービスです。
■本ソリューションの特徴
・撮影・編集ゼロで制作時間を大幅短縮： 従来の動画制作で必須だったスタジオ収録や編集作業が不要です。素材のご提供から最短1週間での制作が可能で、決算発表などのタイトなスケジュールでも迅速に動画を公開できます。
・多言語対応で海外投資家へアプローチ： 日本語の原稿があれば、英語や中国語など8言語に対応した動画を同一の手順で展開可能です。ネイティブな発音で、海外投資家への情報発信を容易にします。
・コストを大幅にカット： 外部スタジオや制作会社への依頼コストを削減し、スポット利用から年間契約まで、企業のニーズに合わせたプランで導入可能です。
【活用シーン例】
・決算説明動画 / 事業報告
・株主総会でのナレーション活用
・代表者メッセージ / 入社オリエンテーション
当日は東証プラザ内の展示ブースにて、AI アバターの自然な動作や、肉声に近い高品質な日本語発話をご体験いただけます。
「 AvaTwin 」サービスサイト：
https://www.glad-cube.com/service/avatwin-ir/
■「中堅中小企業のための IR 戦略セミナー」開催概要
・名称：中堅中小企業のための IR 戦略セミナー
・日時：2026年2月20日（金）13:00～17:00（予定）
・会場：東京証券取引所内 東証ホール / 東証プラザ
住所：東京都中央区日本橋兜町2番1号
・主催：日経ビジネス、日経 BP 総合研究所
・後援：東京証券取引所 / 日本取引所グループ
・参加対象：主に中堅中小規模の上場企業経営者および IR 担当
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AI を用いた DX開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
プレスリリース詳細へ