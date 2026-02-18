マグドリル用環状カッターの世界市場2026年、グローバル市場規模（標準型、コバルト添加型、硬質コーティング型）・分析レポートを発表
2026年2月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マグドリル用環状カッターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マグドリル用環状カッターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、マグドリル用環状カッターの世界市場規模は2024年に108百万米ドルと評価されています。市場は緩やかな成長が続く見通しで、2031年には128百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は2.4パーセントとされ、建設や鉄骨加工、一般産業における金属穴あけ需要の安定が市場を下支えしています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の強靭性についても評価しています。切削工具は材料価格や貿易条件の影響を受けやすく、関税や物流条件の変化がコストと供給安定性に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
マグドリル用環状カッターは、金属に穴を開けるために特化したコアドリル工具です。リング状の形状を持つことからこの名称で呼ばれ、穴の外周部分だけを切削し、中心部には芯となる固体が残る構造です。
この方式は、一般的なねじれドリルに比べて切削面積が小さくなるため、切削速度を高めやすく、切りくずの発生量も抑えられます。その結果、厚い金属材料に対しても、短時間で効率よく穴あけができる点が評価されています。建設現場の鉄骨加工、機械加工、鋼構造物の製作など、現場作業と工場作業の両方で幅広く用いられています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、マグドリル用環状カッター市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別に加え、タイプ別および用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は建設投資や製造業の稼働状況、工具更新サイクル、材料価格の影響を受けるため、本調査では競争環境、需給トレンド、成長を左右する要因を丁寧に検証しています。また、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理され、地域ごとの建設需要や製造業構造の違いによる市場特性を比較できる構成です。
さらに、タイプ別および用途別の市場予測も示され、どの製品仕様や利用分野が今後の需要を支えるのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、マグドリル用環状カッター市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品開発、販売戦略、地域展開方針の検討に資する情報提供を目的としています。
