電気フォイルシェーバー市場：電源別、ブレードタイプ別、ジェンダー別、エンドユーザー別、流通チャネル別 - 2026年～2032年の世界予測
電気フォイルシェーバー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均13.24%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、電気フォイルシェーバー市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「電気フォイルシェーバーレポート」では電気フォイルシェーバー分野における技術革新、変化する消費者ニーズ、流通動向が戦略的選択を形作る包括的な概要を言及するほか、イノベーション、チャネルの調整、セグメンテーションを意識したロードマップ、サプライチェーンの回復力が、長期的な競合優位性をどのように決定づけるかをまとめた決定的な結論を分析します。
世界の電気フォイルシェーバー市場規模は、2025年に16億9,000万米ドルと評価され、2026年の18億6,000万米ドルから2032年には40億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1926718-electric-foil-shaver-market-by-power-source-blade.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 電気フォイルシェーバー市場：電源別
第9章 電気フォイルシェーバー市場：ブレードタイプ別
第10章 電気フォイルシェーバー市場：性別
第11章 電気フォイルシェーバー市場：エンドユーザー別
第12章 電気フォイルシェーバー市場：流通チャネル別
第13章 電気フォイルシェーバー市場：地域別
第14章 電気フォイルシェーバー市場：グループ別
第15章 電気フォイルシェーバー市場：国別
第16章 米国の電気フォイルシェーバー市場
第17章 中国の電気フォイルシェーバー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・電気フォイルシェーバー市場のエンドユーザーの優先事項は何ですか？
業務用・サロン向けには耐久性、保守性、規制適合性が優先され、住宅用バイヤーは快適性、利便性、美観を重視します。
・電気フォイルシェーバー市場の流通チャネルにはどのようなものがありますか？
オフラインとオンラインの流通チャネルがあります。
・電気フォイルシェーバー市場における地域別の消費者嗜好はどのように異なりますか？
アメリカ大陸では利便性、コードレス性能、プレミアム化が重視され、欧州・中東・アフリカ地域では規制の複雑さと持続可能性が重要視されています。
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ