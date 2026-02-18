光電対抗システム（EOCM）市場の戦略的進化：非対称戦争と高度化する脅威への2032年対応
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341254/images/bodyimage1】
光電対抗システム（EOCM）の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測に関する最新調査レポートが、Global Info Researchより発表されました。本レポートは、現代及び将来の戦闘空間において、航空機、艦船、戦闘車両、重要インフラを保護するための極めて重要な能力である光電対抗（EOCM）システムのグローバル市場を包括的に分析します。無人航空機（UAV）や精密誘導兵器の普及、そして非国家主体による非対称的脅威の増大を背景に、従来の脅威検知・回避手段を超えた、より統合的で適応的な電子戦（EW） ソリューションへの需要が、本市場の成長を牽引しています。
光電対抗システム（EOCM） は、敵の赤外線（IR）誘導ミサイル、レーザー測距機・照射装置、および高性能監視・監視・偵察（ISR）センサーなどの光電・赤外線（EO/IR）脅威を、妨害（ジャミング）、欺瞞（デコイ）、または無力化（ダメージ）することにより、味方プラットフォームの生存性を劇的に向上させる先進防御システムです。本調査は、単なる市場規模の予測を超え、アクティブ対抗（レーザー妨害等のエネルギー放射）とパッシブ対抗（フレア、チャフ、マルチスペクトル・シグネチャ低減技術等）の技術的差異、そしてこれらを統合する「統合サバイバビリティ・システム」への進化という観点から、ノースロップ・グラマン、BAEシステムズ、ロッキード・マーティン、エルビット・システムズ、アセルサン等の主要プレーヤーの技術開発と市場戦略を深く考察します。これは、国防機関の調達責任者、システムインテグレーター、および関連技術企業にとって、次世代防衛能力への投資判断を下すための不可欠な洞察です。
市場成長の核心ドライバー：脅威環境の複雑化と技術パラダイムの転換
本市場の拡大は、以下の根本的な変化によって支えられています。
脅威環境の劇的進化: 安価で入手容易な商業用UAV（ドローン）が戦場や重要施設周辺でISR活動や攻撃プラットフォームとして利用される「ドローン戦争」の常態化。これに対抗するため、従来の大型プラットフォーム向けに加え、小型車両や前線基地防護用の、コンパクトで迅速対応型の光電対抗システムへのニーズが急増しています。
マルチスペクトル・マルチモーダル脅威への対応: 最新の誘導兵器やセンサーは、赤外線（IR）、レーザー、テレビ（TV）画像など複数の波長帯（マルチスペクトル）を同時または選択的に利用し、従来の単一波長対抗策を回避する能力を持つ。これに対応するため、複数の脅威を同時に探知・識別し、適切な対抗手段（例：マルチバンド妨害レーザー + スマートデコイ連携）を自動で選択・発射する、高度なAI/ML（人工知能/機械学習）駆動型EOCMシステムの開発が急ピッチで進められています。
統合サバイバビリティへの要求: 現代のプラットフォーム（戦闘機、装甲車等）は、レーダー警告装置（RWR）、ミサイル接近警報装置（MAWS）、光電対抗システム、および電子攻撃（EA）能力を一元的に管理する統合戦術戦闘システムに組み込まれています。これにより、個別システムの性能以上に、全体の意思決定ループ（OODAループ）の高速化と最適化が求められ、EOCMは「ネットワーク化されたセンサー/シューター」の重要なノードとして位置付けが高まっています。
