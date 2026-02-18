次世代への選択 自然と伝統を未来へつなぐ 醸造家リカルドが率いる自然派ポルトガルワインプロジェクト
マクアケにて始動
2026年2月｜日本 - 自然と共生し、伝統を尊重する自然派ポルトガルワインのクラウドファンディングプロジェクトが、2026年2月23日（火）12:00 より Makuake（マクアケ） にて開始されます。本プロジェクトの中心人物は、ポルトガルの醸造家 リカルド氏 です。
リカルド氏は、環境に配慮したブドウ栽培と、人的介入を最小限に抑えた醸造を一貫して実践し、土地本来の個性を最大限に引き出すワインづくりを行っています。彼の哲学は、「今の選択が次世代の未来を形づくる」という強い信念に基づいています。
また、伝統と土地の個性を尊重し、希少な地方固有ブドウ品種の保護にも積極的に取り組んでいます。画一的な味わいを追求するのではなく、テロワールを正直に、まっすぐに表現することを大切にしています。
その誠実で穏やかなワインづくりの姿勢は、数々の受賞歴により高く評価されており、自然派ワインの分野において信頼のおける生産者として知られています。本プロジェクトでは、日本からもリカルド氏の想いに共鳴し、その活動を支援することが可能です。
本プロジェクトは Makuake限定 にて展開され、クラウドファンディング期間中のみの特別なリターンをご用意しております。
プロジェクト開始日時
2026年2月23日（火）12:00
プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/ricardowine/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341910/images/bodyimage1】
配信元企業：ポルトガル・トレード株式会社
