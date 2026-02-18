木製ハイチェア市場：エンドユーザー別、材料別、製品タイプ別、流通チャネル別 - 2026年～2032年の世界予測
木製ハイチェア市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.59%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、木製ハイチェア市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「木製ハイチェアレポート」では安全、持続可能性、オムニチャネル小売への移行、そして進化する消費者の期待を強調する、木製ハイチェアカテゴリーを包括的に捉えた導入部を言及するほか、木製ハイチェア製品戦略における素材革新、サプライチェーンのレジリエンス、オムニチャネル商業化を推進する主要な変革的市場要因を分析します。
世界の木製ハイチェア市場規模は、2025年に69億9,000万米ドルと評価され、2026年の74億4,000万米ドルから2032年には109億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1926804-wooden-high-chair-market-by-end-user-material-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 木製ハイチェア市場：エンドユーザー別
第9章 木製ハイチェア市場：材料タイプ別
第10章 木製ハイチェア市場：製品タイプ別
第11章 木製ハイチェア市場：流通チャネル別
第12章 木製ハイチェア市場：地域別
第13章 木製ハイチェア市場：グループ別
第14章 木製ハイチェア市場：国別
第15章 米国木製ハイチェア市場
第16章 中国木製ハイチェア市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・木製ハイチェア市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に69億9,000万米ドル、2026年には74億4,000万米ドル、2032年までには109億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.59%です。
・木製ハイチェア市場における主要企業はどこですか？
Artsana S.p.A.、BabyBjorn AB、Delta Wooden Furniture Co Ltd.、Evenflo Company Inc.、Fisher-Price, Inc.、Graco Children's Products Inc.、Hauck GmbH & Co. KG、Inglesina Baby S.p.A.、KidKraft LLC、Livax Vietnam Co Ltd.、Ming You Furniture Co Ltd.、Peg Perego S.p.A.、Stokke ASです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
