狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場：技術別、製品タイプ別、解像度別、検知距離別、エンドユーザー別 - 2026年～2032年の世界予測
狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.27%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「狩猟用サーマル赤外線イメージャーレポート」では狩猟用現代型サーマルイメージャーを特徴づける技術革新、ユーザー期待、運用上の制約の融合に関する簡潔な概要を言及するほか、センサー技術、組み込みインテリジェンス、流通経路、コンプライアンスの同時進展が、狩猟向けサーマルイメージングにおける競争優位性を再定義する仕組みを分析します。
世界の狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場規模は、2025年に11億5,000万米ドルと評価され、2026年の12億3,000万米ドルから2032年には17億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1926797-thermal-infrared-imagers-hunting-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場：技術別
第9章 狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場：製品タイプ別
第10章 狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場：解像度別
第11章 狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場：検知距離別
第12章 狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場：エンドユーザー別
第13章 狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場：地域別
第14章 狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場：グループ別
第15章 狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場：国別
第16章 米国狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場
第17章 中国狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・狩猟用サーマル赤外線イメージャー市場における技術革新の特徴は何ですか？
高度なセンサー、より効率的な電源システム、洗練された画像処理アルゴリズムにより、小型・軽量でありながら高性能なユニットが実現され、視界不良時や夜間での実用性が拡大しています。
・狩猟用赤外線イメージャーの市場環境における競争優位性はどのように再定義されていますか？
センサー技術、光学系、組み込みインテリジェンスの同時進歩により、検出器製造と信号処理の改善が進み、より長い距離で鮮明な熱コントラストを提供しながら消費電力を低減したデバイスが実現しています。
・狩猟用サーマルイメージャー市場の調査手法はどのようなものですか？
定性インタビュー、技術的分解分析、比較機能ベンチマークを組み合わせた厳密な混合手法調査アプローチに基づいています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
