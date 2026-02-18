パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、ユニットコム ビジネスご優待会員サイトにて、『ビジネスご優待会員サイト 6周年記念感謝祭』を2026年2月17日（火）から開催中です。

■『ビジネスご優待会員サイト 6周年記念感謝祭』開催中

ビジネスご優待会員サイト6周年を記念し、当社おすすめのBTOパソコンをはじめ、担当バイヤーが厳選したPCパーツ・周辺機器を特別価格でご用意しました。

◇『ビジネスご優待会員サイト 6周年記念感謝祭』セール情報

実施期間：2026年3月17日（火）13時59分までhttps://www.pc-koubou.jp/pc/6th_anniversary_kansyasai.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260218_1&utm_content=nonpay

■ 会員限定 BTOパソコン送料無料実施中

パソコン工房ではただいま、パソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員の方を対象にBTOパソコンを送料無料でお届けしております。対象地区は日本全国（沖縄・離島も含む）となり、購入点数やセール品に関わらず対象となりますので、この機会にぜひお買い物をお楽しみください。※アウトレットパソコン・中古パソコンは対象外です。※予告なく変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。

■ ユニットコム ビジネスご優待会員とは

「ユニットコム ビジネスご優待会員」は、法人・個人事業主様専用のサービスです。パソコン・パソコン関連商品を使用してビジネスをするうえで役立つ様々なサポートが受けられるビジネス会員限定の会員サービスになります。

◇ ユニットコム ビジネスご優待会員お申込みフォーム

https://www.pc-koubou.jp/entry/business_kiyaku.php

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ セール対象 BTOパソコン

下記は、ビジネスご優待会員サイト 6周年記念感謝祭セール対象のモデル例になります。他にも複数のセール対象モデルをご用意しております。※ご購入には、ビジネスご優待会員登録が必要となります。【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：SOLUTION-S07M-C69-UH1X期間限定セール価格：104,800円Windows 11 Home / インテル® Celeron® プロセッサー G6900 / インテル® B760M / DDR5 16GB(16GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Intel® UHD Graphics 710 / スリムタイプ / microATX / 400W 80PLUS® BRONZE認証 TFX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：SOLUTION-M07M-144-NDX期間限定セール価格：154,800円Windows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400 / インテル® B760 / DDR5 16GB(16GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA RTX™ A400 4GB GDDR6 / Intel® UHD Graphics / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源

製品名：SOLUTION-15FX166-i7-RKSX期間限定セール価格：224,800円Windows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(16GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce™ RTX 5060 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。※掲載商品については、対象期間中であっても売り切れや完売となる場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp