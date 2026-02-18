インディーゲーム開発会社Studio Doodal(本社：韓国、代表取締役：Kim Minjeong／Lee Gyuwon)が開発し、新世界I&C株式会社(本社：韓国、代表取締役：Yang Yoonji)がパブリッシングを担当する新作2Dメトロイドヴァニアアクションゲーム『ソラテリア(Solateria)』が、来る2026年3月12日(木)、Steamにて全世界同時発売することをお知らせします。





『ソラテリア』キービジュアル





■精巧なパリィシステム「パイロンアクション」が贈る圧倒的快感

『ソラテリア』は、刹那のタイミングを競うパリィを軸とした戦闘が核心となっているアクションゲームです。敵の攻撃を完璧に受け流したときに発動する強力な反撃技「パイロンアクション」は、ただ攻撃を跳ね返すだけではありません。「パイロンアクション」が決まったときの感覚的なスローモーション演出は、プレイヤーに視覚的なカタルシスをもたらすと同時に、戦況を覆す戦略的優位性を提供します。





ゲーム内画面(1)





■没落していく世界、小さな炎の戦士「トット」の物語

『ソラテリア』でプレイヤーは小さな炎の戦士「トット」を操作し、「影の疫病」に侵蝕され光を失っていく世界を探検していくことになります。プレイヤーは最後の希望である「原初の炎」を探し、世界を救うための壮大な冒険の物語を体験できます。本作では、それぞれ異なる雰囲気や生態系で構成された多彩なエリアが探検でき、冒険の楽しさが一層引き立ちます。旅の途中で出会う様々な仲間たちとの会話を通して、この世界に隠された悲しい真実が徐々に明らかになっていく、奥深い世界観を味わえます。





ゲーム内画面(2)





■前作『LAPIN』を超える高密度の手描きグラフィック

前作の2Dプラットフォームゲーム『LAPIN』で独特のアートスタイルを世界中に披露したStudio Doodalは、『ソラテリア』でその美学をもう一段階進化させています。Unity URPのポストプロセス技術で光と影のコントラストを最大限に引き出し、さらに背景アセットを緻密に分離・再構成する独自の手法を駆使することで、高いビジュアルクオリティと最適化されたパフォーマンスを妥協なく両立させました。本作では、Studio Doodalのアイデンティティーである「手描きアート」をより発展させ、プレイヤーに忘れられない経験をお届けします。





ゲーム内画面(3)





■2月「Steam Nextフェス」に参加決定！

『ソラテリア』は、2月24日(火)午前3時(日本時間)から世界最大級のPCゲームプラットフォームSteamが開催するオンラインイベント「Steam Nextフェス」に参加します。イベント期間中は、美しく切ない『ソラテリア』の世界をリリース前にいち早く体験できる無料デモ版をプレイできます。歯ごたえのある難易度から得られる達成感、そしてその裏に隠された物語のピースを組み合わせていく楽しさを、Steam Nextフェスでぜひご堪能ください。





ゲーム内画面(4)





■『ソラテリア(Solateria)』 ゲーム概要

・タイトル ：『ソラテリア(Solateria)』

・ジャンル ：メトロイドヴァニアアクション

・リリース日 ：2026年3月12日(木)(Steam)

・プラットフォーム ：Steam／Nintendo Switch(発売予定)

・関連URL ：

●Steamストアページ： https://store.steampowered.com/app/2947280/_/

●公式サイト ： https://studiodoodal.com/

●公式X ： https://x.com/SolateriaGame

●公式Instagram ： https://www.instagram.com/studiodoodal/

●公式YouTube ： https://www.youtube.com/@studiodoodal









■開発会社Studio Doodalについて

Studio Doodalは、想像力とストーリーテリングの力を信じるインディーゲーム開発会社で、独自の世界観と特徴的なアートスタイルを誇るPC・コンシューマーゲームの開発を目指しています。2019年、大学生チームとしてスタートして以来、初めての作品『LAPIN』を2023年にリリースし、Steamにて94％の高評価で「非常に好評」を記録、Unity Korea Awardグラフィック賞やGIGDC大賞など多数の受賞歴を持っています。現在は『LAPIN』の美学を拡張した2Dメトロイドヴァニアアクションゲーム『ソラテリア(Solateria)』を開発中です。