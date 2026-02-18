都心から約90分、箱根湖畔から約15分。

神奈川県の奥座敷・奥湯河原温泉にて2009年より16年にわたり、高級離れ旅館を展開してきた「奥湯河原 結唯 -YUI-」は、2026年5月、本館内に新たに3室のフルリニューアル客室をオープンいたします。





奥湯河原 結唯 全景





本リニューアルでは、“自然と共鳴する私邸型ラグジュアリー”をコンセプトに、１室120～200平米の広さを誇る和モダン空間を新設。全室が藤木川の清流と滝の瀬、四季折々の山景色に面し、自然を最前列で愉しむための設えとなっております。

1フロア1室のみの広々とした客室は、本館でありながら、まるで離れのような独立性と静謐さを兼ね備え、客室温泉とサウナが贅沢な癒し時間と、新たな滞在価値をご提供いたします。









■ 客室概要

【瀬音 -Seon- ／ 風香 -Fuuka-】(各120平米)

客室の大きな一枚窓の先に広がるのは、滝の瀬を正面に望む圧倒的なロケーション。奥湯河原の森に抱かれ、清流のせせらぎと滝音が響く露天風呂は、自然と対峙する特等席です。万葉集にも謳われた古の秘湯を心ゆくまで体験いただけます。

さらに、結唯として初となる「客室専用サウナ」を設置。川音をBGMに“ととのう”体験は、都市型ラグジュアリーホテルでは味わうことのできない、奥湯河原ならではのリトリートを実現します。

選び抜かれた素材と静けさに包まれた和モダン空間は、大切な方との記念日や特別なご滞在にもふさわしい設え。日常を超えた“私的な別世界”をご体感いただけます。





客室「瀬音・風香」客室温泉





客室「瀬音・風香」リビング





客室サウナ・水風呂





【翆林 -Suirin-】(200平米・メゾネット)

本館別棟の専用階段を上ると、200平米(メゾネット2フロア)のゆとりを誇る特別室が現れます。開放感ある庭園と借景の山々を独占する設えは、本館でありながら完全なるプライベートステイを叶えます。

2階に設けた天然温泉の露天風呂からは、桜や紅葉などの四季の移ろいの景色があり、そこで過ごす時間は、人生の節目や記念日をより深く、美しく記憶に刻みます。心身ともにリラックスし、サウナで整う時間は至福の時間。

4名様までのご宿泊が可能ですので、本物志向のご家族やグループ様にも、自分達だけの空間をお楽しみいただけます。





特別室「翠林」客室温泉





特別室「翠林」客室温泉-2





特別室「翠林」リビング





特別室サウナ・水風呂





■ リニューアルオープン記念 特別プラン

リニューアルオープンを記念し、期間限定にて特別料金プランを販売いたします。結唯が提案する新たな滞在価値を、この機会にご体感ください。

ご予約の開始は3月下旬よりの予定。HPお知らせにてご案内いたします。









■ 施設概要

施設名： 奥湯河原 結唯 -YUI-

所在地： 〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上683-25

客室数： 本館3室＋離れ4棟(独立した日本邸宅 離れ)

開業 ： 2009年

URL ： https://okuyugawara.jp/