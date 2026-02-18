秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、2026年3月20日(金・祝)からのSLパレオエクスプレスの運行に伴い、2026年2月20日(金)から予約受付を開始します。SLは事前予約による全席指定席として運行します。ご予約には、ご自身で希望の席を選択でき、紙のきっぷの発券が不要な「秩父鉄道SL予約システム」サービスをご利用いただけます。

2026年3月20日(金・祝)のSLは、「SLファーストラン号」として特別ヘッドマークを掲出、日章旗を掲揚してファーストランイベントを開催します。また、2026年3月20日(金・祝)から沿線の名物グルメをご堪能いただけるSL弁当を販売します。

詳細は、下記のとおりです。

SLパレオエクスプレス イメージ





【2026年の「SLパレオエクスプレス」の運行について】

(1) 運行期間 2026年3月20日(金・祝) ～ 12月6日(日)の土日祝日を中心に運行

(2) 運行区間 秩父鉄道熊谷駅～三峰口駅間1日一往復(全席指定席)

(3) 乗車方法 事前予約による全席指定席

(4) 予約受付期間 運行日の1か月前0:00 ～ 出発の30分前

※各日満席になり次第受付終了

(5) 乗車料金 乗車区間分の普通乗車券

(交通系ICカードやフリーきっぷもご利用可)のほかに

「SL指定席券」が必要です。

(6) SL指定席券(大人・小児同額)

●秩父鉄道SL予約システム 1,000円(税込) ※クレジットカード決済のみ

https://www.chichibu-railway.co.jp/slpaleo/

●秩父鉄道の駅窓口 1,100円(税込) ※現金支払いのみ

発売駅：羽生、熊谷、ふかや花園、寄居、長瀞、秩父、御花畑、

三峰口の各駅窓口

●旅行代理店 1,100円(税込)

JTB、近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、東武トップツアーズ、

西武トラベル、京王観光

※一部の店舗ではお取り扱いを行っていない場合があります。





【「SLファーストラン号」の運行について】

(1) 運行日 2026年3月20日(金・祝)

(2) イベント内容 ●秩父鉄道沿線キャラクター登場

(くだり熊谷～秩父駅間停車駅)

●特別ヘッドマーク掲出

●日章旗掲揚

(3) その他 沿線キャラクターの詳細については、準備でき次第

秩父鉄道ホームページ等でご案内します。

https://www.chichibu-railway.co.jp/





SLファーストラン号 イメージ





【SL弁当「わらじ・豚みそ合盛り弁当」について】

秩父名物「わらじかつ」と「炙り豚みそ」の盛り合わせに、秩父特産「しゃくし菜漬け」を添えたSLパレオエクスプレスの特製オリジナル弁当をお楽しみください。

(1) 販売期間 2026年3月20日(金・祝)～当面のSL運転日 ※各日数量限定

(2) 販売価格 1,300円(税込)

(3) 予約方法 SLご乗車日の1か月前10:00～フォーム記載の締切日12:00まで

秩父鉄道ホームページ内(SL弁当WEB予約フォーム)から事前受付

https://www.chichibu-railway.co.jp/slpaleo/slbento.html

(4) 提供区間 SLパレオエクスプレス くだり/三峰口行 長瀞～三峰口駅間

(5) 販売元・お問合せ 株式会社秩鉄商事 048-525-2283(平日10:00～17:00)

※15個以上をご希望の方は、ご乗車日の2週間以上前に

上記へお電話にてお問合せください。

※予めSL指定席券をご予約の上、お申込みください。

指定席券のご予約をされていない場合は、

お受けすることができかねますのでご了承ください。





SL弁当 イメージ





【SL車内サービスについて】

＜オリジナル列車カード提供＞

12系客車内に、オリジナル列車カードを備置し提供します。

カードの種類は季節ごとに切り替えとなり、裏面にSL車内スタンプ(2026年SL運行期間中に1号車、2号車間に設置)を押印できる仕様です。





(1) 設置期間 2026年SL運行期間

(2) 設置箇所 12系客車内 各号車前後2箇所

(3) その他 ●おひとり様各種1枚まで

●各種なくなり次第終了

●カードやスタンプのデザイン等詳細は、

3月中旬に秩父鉄道ホームページ等でご案内します。

列車カードケース イメージ





＜SL PALEO BAR＞

特設カウンターにて秩父の酒造会社が製造する各種地酒を提供します。

ご希望のお客様にカウンターへお越しいただき、商品を選んでご注文いただくスタイルです。

(1) 実施期間 SL運行期間

※他イベント等に伴い実施しない場合があります。

(2) 実施箇所 12系客車内 4号車一部特設カウンター

(3) 実施内容 ●イチローズモルト(ウイスキー)、ワイン、日本酒、

クラフトビールの販売(全てグラス提供)

●SLオリジナルカクテル(ノンアルコール)、ドリンク、

SL PALEO GELATO、SL PALEO BAR限定グッズ等の販売





特設カウンター イメージ





＜無料Wi-Fi環境完備＞

パスワードを入れるだけで利用可能な無料のWi-Fi環境を完備しています。

ご乗車中の観光情報の検索やSNS投稿等にご利用ください。

(1) 利用可能箇所 12系客車内 すべて

(2) その他 ●一度の接続可能台数に制限があります。

●多客時は混線等によりつながりにくい場合があります。





Wi-Fi案内ステッカー イメージ





＜その他の車内サービス＞

(1) 車内販売 ※他イベント等に伴い実施しない場合があります。

(2) 冷暖房・お手洗い完備









【SLパレオエクスプレスについて】

C58363(シゴハチ サンロクサン)号機は、1944年2月19日に川崎車両で製造された蒸気機関車で、現役時代は東北を中心に活躍しました。1972年に現役引退後は、吹上町立吹上小学校(現在の鴻巣市立吹上小学校)の校庭で余生を送っていましたが、1988年3月開催のさいたま博覧会にあわせて「SL運行を！」の声があがり、その大役にC58363が抜擢されました。引退から約15年間を経て秩父路を走る「SLパレオエクスプレス」として復活し、秩父路観光になくてはならない蒸気機関車として活躍中です。2023年には「SLパレオエクスプレス」運行35周年を迎えたほか、2024年にはC58363号機は製造から80年を迎え「傘寿」を祝いました。

現在のSLパレオエクスプレスの客車は、旧国鉄12系客車を使用しています。ワインレッド色の生地の4人掛けのボックスシートは、昭和レトロなSL列車旅を演出します。

終点三峰口駅「SL転車台公園」では、SL運行日の13:00～13:40頃、蒸気機関車の向きを回転させる転車作業を見学できます。

※当日の運行状況等により見学や撮影等ができない場合があります。





SLパレオエクスプレス客車内 イメージ

SL転車作業 イメージ





※都合により運行スケジュールが変更となる場合があります。

※やむを得ず、客車の牽引機がSLからEL(電気機関車)に変更となる場合があります。

※掲載内容は急きょ変更または中止となる場合があります。









◇SLパレオエクスプレスに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 旅客案内係・秩父鉄道SL団体係

TEL：048-580-6363