さくら情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延 充正、以下「さくら情報システム」)は、企業の経理・予算管理業務担当者を対象に、会計システムに関する無料個別相談会「はじめてでも安心！経理業務・予算管理業務 無料個別相談会」を開催します。

近年、経理・予算管理業務のデジタル化やDX推進に対するニーズが高まる中、多くの企業から業務効率化やシステム選定に関する相談が寄せられています。豊富な導入実績と現場で培ったノウハウをもとに、専門相談員が直接対応する無料個別相談会を企画しました。詳細は下記URLをご参照ください。





会計システム無料個別相談会の詳細・申込： https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-766.html





はじめてでも安心！ 経理業務・予算管理業務 無料相談会









■開催概要

【開催日時】

参加希望者ごとに希望日を確認・調整の上決定(土日・祝日・年末年始を除きます)





【開催場所】

オンライン(ZoomまたはTeams)





【参加費】

無料(事前申込制)





【対象者】

法人・企業に所属する担当者

特に、経営企画部、経理・財務部、情報システム部、DX推進部に所属の方

※同業他社の参加はご遠慮ください。





【相談会の流れ】

1. 現状・希望のヒアリング

2. 業務課題の整理・抽出

3. 改善事例の紹介

4. 最適なアクションの提案









■会計システム無料個別相談会の詳細・申込

https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-766.html









■こんな方におすすめ

経理・予算管理業務に関する下記のような課題をお持ちの方

・新しいシステムにリプレイスしたいが、現行整理ができていない

・自社に合った製品がわからない

・Excel業務が多く、作業の属人化を招いている

・データを活用できていない、重複入力の処理や分析に時間がかかっている

・業務やシステムプロセスが複雑で作業効率が悪い

・DXやAIの活用に関心があるが、何から始めればよいか分からない









■さくら情報システムについて

＜会社概要＞

商号 ： さくら情報システム株式会社

(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)

本社 ： 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

設立 ： 1972年11月29日

URL ： https://www.sakura-is.co.jp

業務内容： 三井住友銀行およびグループ会社の基幹システムを支え、

幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してまいりました。

豊かな経験から培ったノウハウ、技術、信頼を基に、会計・

人事給与・金融・BPO・セキュリティ・システム運用の強みを軸に、

今後もお客様の課題解決をトータルにサポートしていきます。





※本リリースに記載されている製品名、会社名は当社の商標または登録商標です。