データベースプロフェッショナル企業の株式会社コーソル(本社：東京都千代田区、代表取締役：金山 俊明 以下コーソル)は、女性活躍推進法に基づく優良企業として、厚生労働省が認定する「えるぼし認定(2つ星/2段階目)」を取得しました。





「えるぼし認定」は、厚生労働省が女性の活躍推進に積極的に取り組む企業を認定する制度で、女性活躍推進法に基づき、採用・継続就業・労働時間等の働き方・管理職比率・多様なキャリアコースの5項目に関する取組状況・実績を評価する制度です。

コーソルは5項目のうち4項目(採用・労働時間等の働き方・管理職比率・多様なキャリアコース)を達成し、2025年12月23日付で2つ星(2段階目)の認定を受けました。









■えるぼし評価項目に関する実績

・採用 ： 通常の労働者に占める女性労働者の割合が42.6％と、

産業平均値の26.4％を上回る

・労働時間等の働き方 ： 正社員・契約社員共に、各月ごとの時間外労働及び

休日労働の合計時間数が45時間を下回る

・管理職比率 ： 管理職に占める女性労働者の割合が14.3％で、

産業平均値の12.6％を上回る

・多様なキャリアコース： 直近3事業年度で、非正規社員から正社員への

転換実績あり、おおむね30歳以上の女性の社員としての

中途採用実績あり





これまでコーソルでは、

・育児短時間勤務制度の改定(子が小学校卒業まで取得可)、育児支援手当の導入

・在宅勤務制度の導入

・全社員面談の実施

・従業員満足度調査の導入

等、ライフイベントと両立しやすい勤務制度の整備や、性別に関わらないキャリア形成支援などを通じて、社員が長期的にいきいきと活躍できる職場づくりを進めてまいりました。









今後も社員一人一人の声に耳を傾けながら、引き続き社員にとって働きやすく、働き甲斐のある環境整備を推進してまいります。









■株式会社コーソル 会社概要

コーソルは、「CO‐Solutions＝共に解決する」の理念のもと、「データベース技術」×「サービス」を軸に事業展開しています。この度、技術者を数多く育成した企業に贈られる『Oracle Certification Award』を14年連続で受賞。2025年度『ORACLE MASTER Platinum DBA』取得数国内第1位で表彰されました。





『ORACLE MASTER Platinum』保有者がリモートでデータベースの定常業務から障害発生時の対応を24時間365日で行う『リモートDBAサービス』、”必要な時に必要な時間だけ”契約できる『時間制コンサルティングサービス』など独自のサービスを展開しています。また、サードパーティ製のデータベース関連製品の取り扱いを拡充し、Oracle Database のライセンスコストを低減する方法を提案するなど、ベンダーにとらわれない第三者の視点で、導入からサポートまでワンストップで提供しています。 さらに近年では、ミッションクリティカルなOracle Databaseをクラウド環境で利用したいお客様からのOCIに関するお問い合わせが増加していることを受け、長年培ってきたOracle Databaseの知見と併せて、「データベースの分かるOCIエンジニア」による、OCI導入、リフト＆シフト支援、運用支援、サポートサービスなどを提供しています。





本社 ： 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル6階

設立 ： 2004年4月1日

資本金 ： 2,000万円

代表者 ： 代表取締役 金山 俊明

従業員数： 153名(2026年2月現在)

事業内容： データベースの設計、導入・構築、運用管理、保守・サポート、

コンサルティング 等

URL ： https://cosol.jp/