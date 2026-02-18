株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、2026年2月25日(水)10:00より『ショップハーバー 神戸阪急』をオープンいたします。『ショップハーバー 神戸阪急』は、スキンケアを中心に、メイクアイテムや健康食品まで、気になる商品を実際に手に取り、その場でお試しいただけます。

肌診断機による肌チェックと、ビューティカウンセラーによるカウンセリングを通して、お一人お一人の肌状態やライフスタイルに寄り添い、ケア方法や商品選びをサポートします。初めての方も気軽に立ち寄れるリラックスした雰囲気の中で、お買い物をお楽しみいただけます。

また、オープンを記念して、お得に試せる「三宮エリア限定セット」を2種類それぞれ30セット発売するほか、楽しい抽選企画もご用意しています。ぜひお立ち寄りください。

※ハーバーは防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加。





『ショップハーバー 神戸阪急』オープン

ショップハーバー 神戸阪急 フロアマップ





【店舗概要】

店舗名 ： 「ショップハーバー 神戸阪急」

オープン日： 2026年2月25日(水)

営業時間 ： 10：00～20：00

所在地 ： 〒651-8511

兵庫県神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号 本館4階

TEL ： 078-200-7596









≪ショップハーバー 神戸阪急限定！オープニングフェア開催≫





オープニングフェア開催期間

神戸阪急限定セット

スペシャルケアセット









税込9,020円～





［セット内容］

●お好きな化粧水1本

●ナイトリカバージェリー(夜用ジェル美容液)50g

●UVカット30(日やけ止め)30g

●VC30 ピュアスキンセラム(美容液)8mL

●ふっくら美肌ハンドセラム(ハンド用美容液)50g

●香る季節のアロマソープセット(洗顔・全身用石けん)80g×4個

●オーガニックコットン長尺タオル

〈素材〉綿100％(パイル部分オーガニックコットン100％)〈サイズ〉幅約34cm、

長さ約100cm〈色〉ホワイト 日本製(今治) 認定番号 第2023-678号

※写真はGローションタイプです。お選びいただく化粧水により価格が異なります。









ベーシックケアセット





税込4,730円～





［セット内容］

●お好きな化粧水1本

●高品位「スクワラン」(化粧オイル)30mL

●薬用 ホワイトレディ(美容液)［医薬部外品］8mL

●ローズ海の宝石(練り状スクワラン)3.5g

●折りたたみトートバッグ

〈素材〉ポリエステル、合成皮革、亜鉛合金※表地のみ撥水・防汚加工

〈サイズ〉縦約26cm(ハンドル除く)、横約26cm、マチ約15cm 中国製

※写真はGローションタイプです。お選びいただく化粧水により価格が異なります。





〈選べる化粧水〉

大容量でお得なビッグボトルもお選びいただけます。





化粧水ビッグボトル





※他のショップハーバー・通信販売・オンラインショップ・セルフコーナーでは実施しておりません。期間中でも、なくなり次第終了となります。









≪同時開催≫

期間中に税込5,000円以上ご購入でチャレンジ！

2026年2月25日(水)～3月15日(日)の期間中、税込5,000円以上お買い上げのお客様を対象に、ハズレなしの「ガチャコロ大抽選会」を開催いたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。





ガチャコロ大抽選会





≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









□お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/