『ショップハーバー 神戸阪急』2026年2月25日(水)オープン
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、2026年2月25日(水)10:00より『ショップハーバー 神戸阪急』をオープンいたします。『ショップハーバー 神戸阪急』は、スキンケアを中心に、メイクアイテムや健康食品まで、気になる商品を実際に手に取り、その場でお試しいただけます。
肌診断機による肌チェックと、ビューティカウンセラーによるカウンセリングを通して、お一人お一人の肌状態やライフスタイルに寄り添い、ケア方法や商品選びをサポートします。初めての方も気軽に立ち寄れるリラックスした雰囲気の中で、お買い物をお楽しみいただけます。
また、オープンを記念して、お得に試せる「三宮エリア限定セット」を2種類それぞれ30セット発売するほか、楽しい抽選企画もご用意しています。ぜひお立ち寄りください。
※ハーバーは防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加。
『ショップハーバー 神戸阪急』オープン
ショップハーバー 神戸阪急 フロアマップ
【店舗概要】
店舗名 ： 「ショップハーバー 神戸阪急」
オープン日： 2026年2月25日(水)
営業時間 ： 10：00～20：00
所在地 ： 〒651-8511
兵庫県神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号 本館4階
TEL ： 078-200-7596
≪ショップハーバー 神戸阪急限定！オープニングフェア開催≫
オープニングフェア開催期間
神戸阪急限定セット
スペシャルケアセット
税込9,020円～
［セット内容］
●お好きな化粧水1本
●ナイトリカバージェリー(夜用ジェル美容液)50g
●UVカット30(日やけ止め)30g
●VC30 ピュアスキンセラム(美容液)8mL
●ふっくら美肌ハンドセラム(ハンド用美容液)50g
●香る季節のアロマソープセット(洗顔・全身用石けん)80g×4個
●オーガニックコットン長尺タオル
〈素材〉綿100％(パイル部分オーガニックコットン100％)〈サイズ〉幅約34cm、
長さ約100cm〈色〉ホワイト 日本製(今治) 認定番号 第2023-678号
※写真はGローションタイプです。お選びいただく化粧水により価格が異なります。
ベーシックケアセット
税込4,730円～
［セット内容］
●お好きな化粧水1本
●高品位「スクワラン」(化粧オイル)30mL
●薬用 ホワイトレディ(美容液)［医薬部外品］8mL
●ローズ海の宝石(練り状スクワラン)3.5g
●折りたたみトートバッグ
〈素材〉ポリエステル、合成皮革、亜鉛合金※表地のみ撥水・防汚加工
〈サイズ〉縦約26cm(ハンドル除く)、横約26cm、マチ約15cm 中国製
※写真はGローションタイプです。お選びいただく化粧水により価格が異なります。
〈選べる化粧水〉
大容量でお得なビッグボトルもお選びいただけます。
化粧水ビッグボトル
※他のショップハーバー・通信販売・オンラインショップ・セルフコーナーでは実施しておりません。期間中でも、なくなり次第終了となります。
≪同時開催≫
期間中に税込5,000円以上ご購入でチャレンジ！
2026年2月25日(水)～3月15日(日)の期間中、税込5,000円以上お買い上げのお客様を対象に、ハズレなしの「ガチャコロ大抽選会」を開催いたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ガチャコロ大抽選会
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバーが守り続ける「5つの無添加」
＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞
LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001
Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/
X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP
Facebook ： https://www.facebook.com/habatown
YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP
□お客様からのお問い合わせ先
ハーバー研究所
フリーダイヤル： 0120-82-8080
URL ： https://www.haba.co.jp/