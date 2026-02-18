株式会社ダイショー(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：松本 俊一)は、2026年春夏の新製品として『BBQソース スモーク＆ペッパー味』と『BBQソース スパイシー＆ガーリック味』を3月1日(日)より全国で発売します。





2025年の“おうち焼き肉”の頻度は、前年比107％であり、平日・休日ともに伸長しています(株式会社インテージ「キッチンダイアリー」)。一方で、当社が実施した焼肉のたれ等に関するインターネット調査では、「味のマンネリ」や「使い切れない」ことに不満を抱いていることがわかりました。また、BBQソースについては、65％の方が「好き」と回答しました。これらの結果を踏まえ当社は、これまでにはない“アメリカンでジャンキー”な味わいの焼肉のたれの開発に着手。「スモーク」と「スパイシー」をキーワードに、使い切れる量で、アウトドアでも便利な小ボトルタイプの新アイテムをラインアップします。





『BBQソース スモーク＆ペッパー味』は、トマトベースの旨みに黒こしょうとにんにくを加え、スモーキーな風味に仕上げた、大人も楽しめる味わいです。焼いた肉のソースはもちろん、チキンナゲットやフライドポテトなどの揚げ物のディップにも使える汎用ソースです。





BBQソース スモーク＆ペッパー味





■製品仕様

製品名 ：BBQソース スモーク＆ペッパー味

容量 ：240g

希望小売価格(税込)：324円

販路 ：量販店などの食品コーナー

発売日 ：2026年3月1日

発売地区 ：全国

製品特徴 ：トマトの旨みに黒こしょうとにんにくを加え、

スモーキーな風味に仕上げました。

焼いた肉のソースだけでなく、揚げ物のディップソースなど、

様々な食シーンで使える汎用ソースです。









『BBQソース スパイシー＆ガーリック味』は、しょうゆベースに、にんにくの旨みを効かせ、黒こしょうと赤唐辛子でスパイシーに仕上げました。焼いた肉のソースのほかに、テリヤキソースやハンバーグソースとして、さらにはご飯と牛肉、コーン、野菜をバターで炒めた「ガーリックペッパーライス」の味付けとしてもお使いいただける汎用ソースです。





BBQソース スパイシー＆ガーリック味





■製品仕様

製品名 ：BBQソース スパイシー＆ガーリック味

容量 ：240g

希望小売価格(税込)：324円

販路 ：量販店などの食品コーナー

発売日 ：2026年3月1日

発売地区 ：全国

製品特徴 ：しょうゆににんにくの旨みを効かせ、

黒こしょうと唐辛子でスパイシーに仕上げました。

焼いた肉のソースのほかにテリヤキソースや

ハンバーグソース、ガーリックペッパーライスの

味付けにもお使いいただけます。









