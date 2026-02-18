第8回「経営デザイン認証」、過去最多の28組織を認証 3/5（木）に日本経営品質賞表彰と経営デザイン認証式を開催

組織のありたい姿を「経営の設計図」に描き、経営改革、事業承継、経営人材育成につなげる

（公財）日本生産性本部の経営品質協議会（東京都千代田区、代表：泉谷直木 アサヒグループホールディングス特別顧問）の経営デザイン認証委員会（共同委員長：渡邉光一郎 第一生命保険特別顧問、山下良則 リコー取締役会長）は、2月18日、第8回「経営デザイン認証」組織を発表しました。今回は過去最多となる28組織（ランクアップ認証14組織、スタートアップ認証14組織）が認証されました。

本認証は、経営品質協議会が2018年度に創設した制度で、組織のありたい姿や変革課題等を「経営の設計図」に描き、明確化していると認められた組織を認証し、年1回、発表しています。

認証組織は、変化の激しい環境下においても、「経営の設計図」を描いて自らの経営を俯瞰し、自組織の強みやありたい姿への道筋を明確化することで、経営の改善、改革につなげています。また、「経営の設計図」作成の取り組みを通じて、事業承継や次世代経営幹部育成などの課題に役立てています。

経営品質協議会では、経営デザイン認証を通じて、組織の価値創造や経営改善、経営課題への取り組みを推進し、生産性向上や地域経済の活性化に寄与してまいります。

なお、認証式は、3月5日（木）「顧客価値経営フォーラム2026」（イイノホール／東京・内幸町）で開催します。

本フォーラムは、経営トップ層から顧客価値経営実践の取り組み事例や考え方を学び、具体的方法論を持ち帰っていただく場として毎年開催しています。今回は、経営品質協議会創設30年記念として開催し、顧客価値経営の意義と未来創造のあり方を考え、実践に向けた学びを深めてまいります。

本フォーラムの中で、経営デザイン認証式のほか、2025年度日本経営品質賞の受賞組織表彰ならびに受賞組織や認証組織によるパネルディスカッションも開催します。

お申し込みはこちらから。

第8回「経営デザイン認証」組織

上位

認証

ランクアップ認証





14組織

「ありたい姿」の達成に向けて、「戦略（道筋）」「組織能力」「顧客・市場」「提供価値」が組織として明確に「見える化」されていると認められた組織を認証。

認証

スタートアップ認証





14組織

「ありたい姿」「現在と今後の環境認識」「変革課題」が組織として明確に「見える化」されていると認められた組織を認証。

詳細は https://www.jqac.com/management-design/ 参照

経営デザイン認証委員会

第8回 経営デザイン認証組織 28組織

ランクアップ認証（上位認証） 14組織 （組織名50音順）

スタートアップ認証 14組織 （組織名50音順）

2025年度「経営デザイン認証」認証式

※認証式は「顧客価値経営フォーラム2026」内で開催いたします。

本フォーラムは、認証式のほか 2025年度日本経営品質賞の受賞組織表彰式、ならびに受賞組織や認証組織によるパネルディスカッションを予定しています。

１．日 時： 2026年3月5日（木）16:10-17:00

２．場 所： イイノホール（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル4階）

３．内 容： 審査総括（経営デザイン認証委員会共同委員長）、認証組織代表者スピーチ、認証状授与

４．「顧客価値経営フォーラム」参加費用：

・経営品質協議会・地域経営品質協議会会員／JHQC会員／認定セルフアセッサー（OB含む）：33,000円／1名

・日本生産性本部・地域生産性本部賛助会員／SPRING会員／IE協会会員／経営アカデミーOBOG／経営コンサルタント養成講座OBOG：44,000円／1名

・一般：55,000円／1名

・記念パーティー参加： 6,600円／1名

５．お申込み：こちら

＜主な出席者（予定）＞

認証組織代表者

経営品質協議会代表

泉谷 直木 氏（アサヒグループホールディングス特別顧問）

経営デザイン認証委員会共同委員長、経営品質協議会副代表

渡邉 光一郎 氏（第一生命保険特別顧問）

山下 良則 氏（リコー取締役会長）

経営デザイン認証委員会委員、経営品質協議会幹事

芝田 浩二 氏（ANAホールディングス代表取締役社長）

足立 正親 氏（キヤノンマーケティングジャパン代表取締役社長）

廣江 研 氏（こうほうえん会長）

登谷 大修 氏（福井県済生会支部長）

池田 雅一 氏（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング代表取締役社長）

第8回 経営デザイン認証について

日本経営品質賞審査員経験者をメイン審査員とする審査チームが、申請書類および経営トップへのインタビューを通じた審査を実施。審査終了後、経営の強みと改善ポイントに関するコメントを記載した「審査レポート」を提供。

（1）対象

営利・非営利問わずあらゆる形態の経営組織（事業所、支社、支店、工場、部門等の単位での申請可能）

（2）審査スケジュール

①申請書提出（2025年9月）

②書類を通じた審査（同10月）

③インタビュー（経営層に対しオンラインで2～3時間）を通じた審査（同11～12月）

＜認証決定＞

経営デザイン認証委員会（2026年2月3日）

（3）認証区分

①ランクアップ認証 【経営の設計図】（A4・10枚）

「ありたい姿」の達成に向けて、「戦略（道筋）」「組織能力」「顧客・市場」「提供価値」が組織として明確に「見える化」されていると認められた組織を認証。

②スタートアップ認証 【これからの経営設計図】（A3・1枚）

「ありたい姿」「現在と今後の環境認識」「変革課題」が組織として明確に「見える化」されていると認められた組織を認証。

（４）認証期間

3年間（2026年2月4日～2029年2月3日）

過去の「経営デザイン認証」組織一覧 （組織名50音順、組織名認証当時）

詳細はプレスリリースをご覧ください。

認証組織 認証クラス・拠点別分類 （2018年度から8年間）

※ここでいう都市圏は関東大都市圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）、中京大都市圏（愛知）、近畿大都市圏（大阪、京都、兵庫）を指す。

認証組織 認証クラス・従業員規模別分類 （2018年度から8年間）

認証組織 認証クラス・業種別分類 （2018年度から8年間）