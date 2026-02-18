福島県漁業協同組合連合会は、福島県産水産物等の美味しさと安全性や魅力の発信・周知を目的とした、「ふくしま常磐もの」の振る舞いイベントを、キュポ・ラ広場で開催される「第二回川口ウキウキフェスティバル」にて実施します。振る舞いでは、福島の海の幸「メヒカリの唐揚げ」と「アオサのスープ」を無料でご提供！サクサクのメヒカリの唐揚げと、あったかいアオサのスープをご堪能下さい！

■イベント概要

開催日時：2026年2月22日（日）11：00～15：00 ※提供品が無くなり次第終了となります。会 場：キュポ・ラ広場（川口駅東口公共広場）出 店：第二回川口ウキウキフェスティバル内 容：〇メヒカリの唐揚げ振る舞い（600尾） 〇アオサのスープ振る舞い （600食） 〇パネル展示 ・福島県産水産物の安全性PR ・魚種の紹介 〇お客様アンケート ※振る舞いは無くなり次第終了となります。

■URリンケージの取組みについて

まちづくり支援事業などを行うＵＲリンケージでは、これまでも各地域の農産物や加工品を首都圏のニュータウンや団地などで販売する賑わいイベントを開催し、地元の特産品をより多くの首都圏の人に知ってもらい、味わっていただく機会の提供に努めています。例えば福島直送の野菜やフルーツを販売する「ふくしまマルシェ」は人気のイベントです。2022年からは福島県漁業協同組合連合会による「ふくしま常磐もの」のPRイベントを運営し、メヒカリの唐揚げ・焼きサンマ・アオサのスープの振る舞いを通じて、福島県産水産物の魅力の発信と復興の現状等への理解促進を図っています。今後もURリンケージでは、地方と団地、生産者と消費者（居住者）をつなぎ、関係人口の創出を目指して取り組みを進めて参ります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社URリンケージ 担当：小玉・有山TEL： 090-4050-1320（小玉）/090-2637-2961（有山） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： kodama-hide@urlk.co.jp/ariyama-s@urlk.co.jp