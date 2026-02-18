株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、アスリートはもちろん、すべての人々に贈る「休養×疲労回復」の専門家による時代が求めるリカバリーの構造本『リカバリー解体新書』（福田英宏 著）を2月20日に刊行いたします。

疲れには順番がある、回復にも設計図がある

現代は「疲れやすく、回復しにくい」条件がいくつも重なっている。スマホやSNSによる24時間の情報刺激、オンライン会議やリモートワークによる動かないのに疲れる生活、長時間労働や境目の曖昧な仕事とプライベート……。これらを一つひとつ個別の問題として対応していると、むしろやるべきことが増えすぎて、それ自体が新しいストレスになってしまう。だからこそ、いま必要なのは、疲労という現象をシンプルな構造として整理し直すこと。構造さえ掴めば、優先順位が決まり、「まずはここから整えよう」「これはいまは手をつけなくていい」と判断できるようになる。アスリートはもちろん、すべての人々に贈る「休養×疲労回復」の専門家による時代が求める「リカバリーの構造本」。

目次

はじめに～「疲労と回復を『構造』と『順番』から捉え直す」序章 なぜ疲労を「構造」で見るのか？第１章 疲労のメカニズム～「疲れ」は筋肉ではなく、「自律神経と脳」で起きている第２章 自律神経のメカニズム～「オン」と「オフ」の設計図を取り戻す第３章 疲労と睡眠～「量・質・リズム」で「勝てる眠り」をデザインする第４章 疲労と食事～「何を・いつ・どう食べるか」が回復力を決める第５章 疲れない身体をつくる～「使い方」を変えれば、身体はまだまだ元気でいられる第６章 疲労とストレス～「頑張る」と「緩める」のスイッチを取り戻す第７章 疲労とスマホ脳～「疲れていない」のではなく、「疲れに鈍くなっている」第８章 自律神経を整える整理整頓～「空間」を整えて、脳の負荷を軽くする第９章 道具の選び方・使い方～科学的に「効くもの」だけを残す第10章 休育実践プログラム～「自分の回復設計図」を描くおわりに～「休むことは、負けることじゃない」巻末ワーク あなたの「休育」を今日から始めるために

プロフィール

著者 福田英宏（ふくだ・ひでひろ）早稲田大学スポーツ科学研究センター招聘研究員。「休養×疲労回復」を専門に、スポーツ・医療・教育分野で研究と実践を行う。1974年12月9日生まれ、東京都出身。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修了（修士）。日本リカバリー研究所所長。株式会社Recovery Adviser代表取締役。「休養×疲労回復」の専門家として、スポーツ選手へのリカバリー理論指導や、休養・健康領域における企業コンサルティングを行う。Jリーグをはじめ、プロ野球、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、柔道、レスリングなど、多競技・多世代の現場で回復支援に携わる。自身も小学生から大学まで本格的に水泳競技に打ち込み、大学卒業後にはトライアスロン日本選手権、日本山岳耐久レースに出場。競技者としての経験と、2人の子育てを通して、将来の身体づくりの土台となるジュニア期の「休養」の重要性を改めて実感し、現在はジュニアアスリートのための「休育（きゅういく）」講演・セミナー・個別相談にも力を入れている。

書誌情報

書名：『リカバリー解体新書 休養と疲労の構造がわかれば誰でも回復できる』ISBN：978-4-86255-790-2 著者：福田英宏（早稲田大学スポーツ科学研究センター招聘研究員）ページ数：280P判型：A5判定価：1,980円（本体1,800円＋税）発売日：2026年2月20日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10159207.html

【この件に関する問い合わせ先】

株式会社カンゼン宣伝プロモーション部担当：伊藤真TEL：03-5295-7723MAIL：ito@kanzen.jp