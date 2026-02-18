MIKIMOTO（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 靖彦）は、2026年3月12日（木）より、春の装いに彩りを添える新作ジュエリーを発売いたします。

小さな輝きがそっと花開くさくらモチーフの新作や、パールリングがモチーフの「Ring Charm」にイエローゴールドの新作とパールネックレスが登場。





リング





新作の発売に伴い、3月12日（木）から31日（火）まで、銀座4丁目本店7階ミキモトホールにて「SAKURA WEEK」を開催いたします。

めぐりくる桜の季節を感じさせる会場で、MIKIMOTOのジュエリーとの出会いをお楽しみください。









【商品情報】

全て2026年3月12日（木）より

直営店および一部百貨店、オンラインショップにて発売









さくらをモチーフにしたジュエリーに新作が登場。

めぐりくる桜の季節。鮮やかな色彩とともに、小さな輝きがそっと花開く。





イヤーカフ／ピアス

ペンダント／リング





ピアス

アコヤ真珠・サファイア・ダイアモンド・18Kピンクゴールド \440,000（税込）





イヤーカフ

アコヤ真珠・サファイア・ダイアモンド・18Kピンクゴールド \308,000（税込）





リング

アコヤ真珠・サファイア・ダイアモンド・18Kピンクゴールド \616,000（税込）





ペンダント

アコヤ真珠・サファイア・ダイアモンド・18Kピンクゴールド \440,000（税込）









「Ring Charm（リング チャーム）」

「Ring Charm」から、イエローゴールドの新作やパールネックレスが登場。

春を愛でるように、リングモチーフのジュエリーをいつもそばに。





ペンダント／リング

ブレスレット

ピアス／イヤーカフ

ネックレス





リング

アコヤ真珠・18Kイエローゴールド \495,000（税込）





ペンダント

アコヤ真珠・18Kイエローゴールド \418,000（税込）





ブレスレット

アコヤ真珠・18Kイエローゴールド \308,000（税込）





イヤーカフ

アコヤ真珠・18Kイエローゴールド \275,000（税込）





ピアス

アコヤ真珠・18Kイエローゴールド \308,000（税込）

※イアリング \330,000（税込）もご用意しております





ネックレス

アコヤ真珠・シルバー925 \396,000（税込）









〈 SAKURA WEEK 開催 〉





SAKURA WEEK





日時 ： 2026年3月12日（木）～ 3月31日（火）

午前11時 ～ 午後7時

場所 ： ミキモト銀座4丁目本店 7階ミキモトホール

中央区銀座4-5-5

TEL 03-3535-4611

詳細URL： https://www.mikimoto.com/jp_jp/news-sakura-week-2026-jp









【MIKIMOTOについて】

1893年、MIKIMOTOの創業者 御木本幸吉は、世界で初めて真珠の養殖に成功。以来、世界で唯一ともいえる、生産から販売までの一貫体制により、確かな品質、優れたデザイン、卓越した技術によるハイクオリティなジュエリーを一世紀以上にわたり提供しています。「世界中の女性を真珠で飾りたい」と願い続けた創業者の思いを受け継ぎ、日本を代表するトップジュエラーとして、東京・銀座4丁目の本店をはじめ、パリ・ヴァンドーム広場、ニューヨーク・五番街、ロンドン・ニューボンドストリートなど各地に出店。中国、シンガポール、タイなどアジアにおいても広く店舗を展開しています。