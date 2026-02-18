世界各国の優れた家庭用品をプロデュースする株式会社ノボダ(本社：千葉県船橋市、代表取締役：立川 国太郎)は、この度、名店「すきやばし次郎」が40年以上愛用する「特選ゴムまな板」、および自社ブランドのスタイリッシュな黒色モデル「WAbber(ワバー)」の本格販売を2026年2月より開始いたします。





ラバラバ ラインナップ









■展開の背景：ゴムまな板市場の拡大と、さらなる進化

株式会社ノボダでは、これまで自社ブランドとして、全商品が食器洗浄機対応の日本製ゴムまな板「RUBBER Raba（ラバラバ）」を展開してまいりました。同ブランドは、日常使いにおける高い利便性に加え、新形状「スクエアサイズ」の発売など、現代のライフスタイルに合わせた提案により、現在大変ご好評をいただいております。

この度の「すきやばし次郎」モデルおよび「WAbber」の本格展開は、この「RUBBER Raba」の好調な実績を背景に、より「PROの道具」を求めるお客様や、キッチンの「デザイン性」を重視するお客様のニーズに応えるべく決定いたしました。





ラバラバ 新商品 スクエア









■各ブランドの紹介と主な展開製品

1.すきやばし次郎 特選ゴムまな板(食器洗浄機 不可) 日本

創業1965年、東京銀座に店を構える「すきやばし次郎」で40年以上愛用されている特製まな板です。合成ゴムに木粉を配合し、職人の技を引き立てる「極上の刃あたり」を実現しています。





すきやばし次郎 特選ゴムまな板 ラインナップ





驚異のキズ強度：木製まな板に比べ約3倍のキズ強度を誇り、5万回のカット後もキズの深さはわずか0.58mmです。

衛生的：吸水性が低いため乾きが早く、雑菌やカビの繁殖を抑えます。漂白剤や煮沸消毒（130℃まで）も可能。

一生ものの道具：表面を研磨することで何度でも新品のような状態に蘇ります。

ラインナップ：Mサイズ（380mm）から4Lサイズ（750mm）まで、豊富な5サイズ展開です。





2.WAbber(ワバー)(食器洗浄機 不可) ノボダ自社ブランド

「包丁の切れ味で料理の味が変わる」体験を届ける、プロ仕様の黒色ゴムまな板です。「すきやばし次郎 特選ゴムまな板」同様、国内工場で1965年より長年生産され、ミシュラン掲載店など多くの食のプロに選ばれています。





ワバー 商品説明





マットブラックの機能美：食材の色が映え、視認性が向上 。色移りも気にならないスタイリッシュなデザインです。

手首への負担を軽減：適度な弾力が衝撃を吸収し、長時間の調理でも疲れにくいのが特徴です。

優れた耐熱性：130℃で30分までの耐熱性があり、オーブン直後の型などを直接置くことも可能です。

ラインナップ：家庭用から業務用まで、全6サイズを展開しています。





注意点：「すきやばし次郎 特選ゴムまな板」「WAbber」、は食器洗浄機・乾燥機のご使用はできません。









■今後の展開

2026年2月より、全国のキッチン雑貨専門店、百貨店、および自社ECサイトにて順次販売を開始いたします。日常使いに最適な「RUBBER Raba」に加え、伝統と風格の「すきやばし次郎」モデル、機能美の「WAbber」という3つのラインナップを揃え、「サステナブルで美しい暮らし」を支える最高の道具を日本の食卓へお届けしてまいります。









■株式会社ノボダについて

高品質な家庭用品を、物流からマーケティングまで一貫してプロデュースする商社です。自社ブランド「RUBBER Raba」をはじめ、プロ仕様の調理道具を日本市場に提案し続けています。









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ノボダ

https://www.noboda.co.jp

MAIL： info@noboda.co.jp