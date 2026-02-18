富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」(運営：立山黒部貫光株式会社、本社：富山県富山市)は、2026年4月15日(水)の全線開通日(予定)より春のキャンペーン「2026立山黒部・ハルタビ」を開催します。期間中、メインイベントである「雪の大谷ウォーク」をはじめとして、立山の春の雪を満喫できる様々なイベントをご用意しています。









【「雪の大谷ウォーク」とは？】

大迫力の雪壁を間近に体感できるイベントで、その雪壁の高さは約16m(10年平均)になることもあります。立山黒部アルペンルートの春の風物詩として、毎年国内外問わず多くの観光客を魅了しています。





■雪の大谷ウォーク

開催日時：2026年4月15日(水)～6月25日(木)

9:30～15:00 ※状況により開催時間変更の場合あり









【「2026立山黒部・ハルタビ」について】

「雪の大谷ウォーク」をはじめ、「ユキ！ふれあい広場」やフォトスポットとしても人気の「雪の回廊」など立山の春を存分に満喫できるイベントが盛りだくさんです。また、公式Xではアルペンルートの春の訪れを盛り上げる「2026雪の大谷高さ予想キャンペーン」を2026年3月1日(日)より開催予定です。





■2026立山黒部・ハルタビ

https://www.alpen-route.com/enjoy_navi/snow_otani/

■立山黒部アルペンルート公式X

https://x.com/tateyamakurobe_





大迫力の「雪の大谷」





隠れ名所！？「雪の回廊」





【「WEBきっぷ」について】

「WEBきっぷ」は事前に立山黒部アルペンルートの乗車予約ができ、自動受取機で簡単に受け取りが可能な便利なきっぷです。第一弾の「先行販売！通り抜けWEBきっぷ」は2026年3月2日(月)10時より販売を開始します。その他にもアルペンルートを便利に楽しむことができる多彩なWEBきっぷ商品を順次販売開始予定です。





立山黒部アルペンルート WEBきっぷロゴ





■WEBきっぷサイト

https://www.alpen-route.com/webticket/









【立山黒部アルペンルートとは？】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。富山県の立山駅から長野県の扇沢間はケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動することができ、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2026年度営業期間(予定)：4月15日(水)～11月30日(月)





立山黒部アルペンルート 路線図