安藤ハザマ(本社：東京都港区、代表取締役社長：国谷 一彦)は、3次元ライダーLiDAR(Light Detection And Ranging)(注1)センサーを利用した開口部荷役時警報システム(特許出願中)を開発しました。

本システムは、開口部上方と下方を、カメラまたは3次元LiDARにより監視し、上下で同時に動きを検知した場合にのみ警報を発報し注意喚起を行うことで、開口部下での作業の安全確保に貢献します。





監視イメージ









1.開発の背景

開口部では、クレーンオペレーターから見えない場所への荷役が必要となることから、開口部下での作業の安全確保のため、監視員による警報や、クレーン稼働時に警報を出すなどの対策を取ることが一般的です。しかし、これらの方法ではクレーン稼働時の警報への作業員の慣れや、監視員の見落としなどの人為的要因で警報の効果が不十分になる恐れがあり、現在、さまざまな安全確保手法が提案されています。









2.本システムの特長と期待される効果

本システムは以下の特長により、開口部下で作業している人に対して必要な時のみ警報を発報し、開口部への荷役時の警報への慣れや見落としを防ぐことができます。

・開口部上方を3次元LiDARの点群に設定した3次元的な検知エリアまたは動体検知カメラで監視し、開口部上空で動きがある時のみ検知します。また、開口部下方を動体検知カメラで監視し、下方で動きがある時のみ検知します。

・上方下方両方で同時に動きが検知された時のみ警報を発報します。





概略システム構成





(センサーはカメラまたはLiDARを利用)









3.実現場への導入

路面覆工がある都市部の現場に導入した結果、開口部至近に工事と無関係の建物がある場合でも、当該工事における動作のみを検知し、LiDARによる誤検知がないことを確認しました。









4.今後の展開

安藤ハザマは、本システムの機能向上を図るとともに、今後も建設業全体の課題に対し、現場の生産性向上の先にある“新しい働き方”の実現に向けて取り組んでいきます。









(注1)LiDAR

レーザー光を使ったリモートセンシングによって物体検知や対象物までの距離を計測する技術。