三重県と近鉄は、みえ応援ポケモン「ミジュマル」の装飾を施したラッピング列車「ミジュマルライナー」の運行開始１周年を記念して、２０２６年２月２７日（金）から「ミジュマルライナー運行開始１周年キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、三重県の誕生から１５０年を迎える４月１８日（土）に、小学生を対象とした「キッズ車掌体験」を開催する他、ミジュマルライナーに関する思い出をX上で投稿すると、抽選で素敵な賞品が当たる「おもいで投稿キャンペーン」など、さまざまな企画を実施します。今回のキャンペーンを通じて、より多くの方に、ミジュマルライナーや三重県の魅力を感じていただければと考えています。

ミジュマルライナー運行開始１周年キャンペーンの詳細は別紙のとおりです。









【別 紙】

【ミジュマルライナー運行開始１周年キャンペーンの概要】

１．「キッズ車掌体験（小学生対象）」の実施

（１）実施日：２０２６年４月１８日（土）

（２）開催場所：鳥羽駅6番線ホーム

（３）開催時間：１１時３０分頃から１３時１０分頃まで

※１組あたり体験時間は約１０分です。

（４）募集人数：１５組（１組あたり保護者最低１名を含み４名まで）

※体験は小学生が対象です。

※応募多数の場合は抽選となります。

（５）イベント内容・ホームに留置きしたミジュマルライナーの運転台

にて制服を着て写真撮影

・放送装置を使って車内放送体験

※扉の開閉体験はありません。

・ミジュマルとのグリーティング、記念写真撮影

（６）参加費：無料 ※鳥羽駅までと帰路の交通費、その他費用は

参加者のご負担となります。

（７）応募方法：下記WEBサイトからご応募ください。

WEBサイトURL：https://form.qubo.jp/mrugvqiabjxa

（８）募集期間：２０２６年３月２日（月）０時００分から

３月１９日（木）２３時５９分まで

（９）問合せ先：ミジュマルライナーキッズ車掌体験メール事務局

アドレス：mijumaruliner-1st@ad-kintetsu.co.jp

※開設期間：２０２６年３月２日（月）から

４月１７日（金）まで

（１０）備考：１２時３０分頃から１３時３０分頃まで、２号車から

５号車までを一般開放します。

※予約不要、改札内に入るには入場券等が必要です。





２．「おもいで投稿キャンペーン」の実施

ご自身のXアカウントで、指定のハッシュタグをつけて、「ミジュマル

ライナー乗車時の思い出」等、ミジュマルライナーに関するコメントを

投稿していただいた方に、抽選で「三重県×ミジュマル」ご当地コラボ

商品をプレゼントします。

（１）応募方法

・公式Xアカウント「【公式】三重県×ミジュマル

（@mieken_mijumaru）」をフォロー。

・「＃ミジュマルライナー」というハッシュタグをつけて、ミジュマル

ライナーに関するコメントを投稿。

（２）募集期間

２０２６年２月２７日（金）０時００分から

５月１０日（日）２３時５９分まで

（３）賞品

・伊賀くみひもネックストラップ ミジュマルVer.（１０名さま）

・ミジュマル イセノモンクッション（３名さま）

・ミジュマルの萬古焼急須ポット（３名さま）





（４）当選結果発表

２０２６年５月下旬を予定しております。

※当選者の発表は、Xのダイレクトメッセージによる当選者ご本人さま

のみへのご連絡とさせていただきます。





３．三重県内３駅への重ね押しスタンプの設置

宇治山田駅・鳥羽駅・賢島駅に、重ね押しスタンプと、ミジュマルと

ミジュマルライナーがデザインされた専用台紙を設置します。３駅を

まわって台紙にスタンプを重ねて押すと、デザインが完成します。

スタンプ台紙はポストカードとなっておりますので、スタンプを全て

押すことでオリジナルデザインのポストカードが完成します。

※押す順番は順不同です。

・設置期間

２０２６年２月２７日（金）から２０２６年１１月１日（日）まで

※台紙がなくなり次第終了。

・設置場所

宇治山田駅・鳥羽駅・賢島駅 いずれも改札外

※台紙は同駅のスタンプ台に配架します。





４．乗車記念スタンプのデザイン変更

２０２６年２月２７日（金）から２０２７年２月頃まで、車内2カ所に

設置している乗車記念スタンプのデザインを変更します。

※現デザインのスタンプは２０２６年２月２６日（木）をもって

撤去いたします。





【参 考】

「ミジュマルライナー」について

三重県と株式会社ポケモン、近鉄の３者が連携し、２０２５年２月２７日

（木）から、大阪・京都・名古屋と伊勢志摩を結ぶ特急「伊勢志摩ライナー」に、

みえ応援ポケモン「ミジュマル」の装飾を施したラッピング列車を運行して

います。





「ミジュマルライナー」に関する情報発信について（三重県発信）

「ミジュマルライナー」および「ミジュマルライナー運行開始１周年

キャンペーン」の詳細や、その他各種取り組みについては、ミジュマルライナー

特設サイト、ならびに、「三重県×ミジュマル」の特設サイト・公式Ｘアカウント

にて情報発信を行います。

・「ミジュマルライナー」特設サイトURL：

https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/mijumaruliner/

・「三重県×ミジュマル」特設サイトURL：

https://www.kankomie.or.jp/special/pokemon/

・「三重県×ミジュマル」公式Ｘアカウント：@mieken_mijumaru





「三重県×ミジュマル」の取り組みについて

三重県と株式会社ポケモンは、県の活性化に連携、協力して取り組むことを目的に、２０２１年１２月２１日に包括連携協定を締結しました。みえ応援ポケモンに就任した「ミジュマル」とともに、観光施策や県産品振興など、さまざまな取り組みを行っています。





「ポケモンローカルActs」について

株式会社ポケモンは、ポケモンの使用料を無償とする形で、２０１８年４月以降、北海道・岩手県・宮城県・福島県・福井県・三重県・鳥取県・香川県・高知県・長崎県・宮崎県・沖縄県の各道県と協力し、さまざまな取り組みを行っています。この「ポケモンローカルActs」の取り組みは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、両者のファンを増やすことを目指しています。

ポケモンローカルActs公式サイト：https://local.pokemon.jp/

（以 上）