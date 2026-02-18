株式会社STABLES（本社：東京都文京区、代表取締役社長：布施哲也）が展開する、ニュウマン横浜6F「2416MARKET」にて2月27日(金)～3月31日(火)の期間、茅ヶ崎を拠点に活動する作家や、茅ヶ崎に暮らす人たちによる期間限定POPUP「茅ヶ崎のひともの」 を開催します。

2416MARKET STAND 「茅ヶ崎のひともの」

神奈川の“LOCAL GOOD SOUVENIR”が並ぶ小さな売店「2416MARKET-STAND-」の一環として、地域に根ざした多彩なゲストとともにお届けするPOPUPです。今回は、海と街が近く、独自のローカルカルチャーが息づく神奈川県茅ヶ崎市。この街では、暮らしの延長線上に表現があり、作り手の体温が伝わるものづくりが日常に溶け込んでいます。本企画では、茅ヶ崎を愛し、この地に根ざして活動する総勢8組のアーティストや飲食店をピックアップ。

ローカルゲストのご紹介

行列の絶えないローカルアイスクリームショップ「Plenty's Icecream」の限定グッズや、カフェレストラン「THE CIRCUS CHIGASAKI」が誇る「ロールパイ」など、地元で愛される名店の味わいから、気鋭のアーティストによるグッズまで、茅ヶ崎の“いま”を五感で楽しめるラインナップをご用意しました。

本企画の顔となるキービジュアルは、茅ヶ崎育ち茅ヶ崎在住のアーティスト Ryu Ambeさんによる描き下ろし。ポップでシニカル、どこか愛嬌のあるキャラクターが茅ヶ崎らしい自由な空気感で彩ります。

・Hoodies：アートライフブランド・FLIP ILLUSTRATION 金子典生：イラストレーター・THE CIRCUS CHIGASAKI：カフェレストラン／チーズケーキ＆タルト専門店の「ロールパイ」・plentysicecream：ローカルアイスクリームショップのグッズやワッフル・Thikity friends( Mako Producer of Thikity friends )：アーティスト・園内せな：イラストレーター・KATE’S FRIENDS：ウエットスーツ製造過程で出る端材を使用して作られた海の生き物をモチーフにしたアップサイクル商品・minigara：テキスタイルデザイナー

ローカルカルチャースクール#９

POPUP会期中の 2026年3月14日(土)、3月21日(土)には、作家と直接触れ合えるワークショップや、茅ヶ崎の名店による特別店頭販売を開催します。

THE CIRCUS CHIGASAKI『チーズケーキ店頭販売』

連日完売の人気店「THE CIRCUS CHIGASAKI」が2416MARKETに1日限定で登場！こだわり抜いた看板商品のチーズケーキが店舗に並びます。自分へのご褒美はもちろん、ホワイトデーの特別な贈り物として、茅ヶ崎が誇る至福の味わいを添えてみませんか？販売日時：3月14日（土）13:00～※無くなり次第終了

園内せな『Have a Good Spring!』ー似顔絵で春をお届けー』

作家でありイラストレーターの園内せなさんによるイベントを開催。大切な人へのちょっとした贈り物や、自分の記念に。花束のモチーフと似顔絵で、春の一歩をそっと応援します。開催日：3月14日（土）時間：① 13:00 - ② 13:15 - ③ 13:30 - ④ 13:45 -⑤ 14:00 - ⑥ 14:45 - ⑦ 15:00 - ⑧ 15:15 -⑨ 15:30 -⑩ 15:45 -⑪ 16:00 -⑫ 16:15 -⑬ 16:30 -⑭ 16:45 -所要時間：10～15分参加費：1枚 \2,200（税込）※1枚に2人まで※1人追加+\550（税込)※ペットや写真をイラストに起こすことも可能です。セット内容：・イラスト似顔絵カード(名刺サイズ） ・オリジナル台紙

Hoodies『RYUAMBEオリジナルデザイン シルクスクリーンプリントWS』

湘南をベースに活動するアーティストRyu Ambeさんのアートを通して、『毎日を楽しく、自分らしく生きていくこと』をサポートするアートライフブランド「Hoodies」のオリジナルデザインをシルクスクリーンプリントできるワークショップを開催。お持ちの洋服やエコバッグなどにオリジナルデザインをプリントできます。無地のTシャツもご用意してますので、手ぶらでも大丈夫です。開催日：3月21日（土）時間：11時～16時※当日受付のみ所要時間：約15分定員：1名ずつのご対応参加費：1刷2,000円～（税込）※当日のお支払い※デザインのサイズによって金額が異なります※布に限る※紙、キャンバス不可。素材によってはお断りさせていただく場合がございます。※無地の白Tシャツ2,000円(税込)をご用意しています。

2416MARKET

神奈川で愛されるヒト・モノ・コトが体験できる5つのショップ。「2416」この数字が意味するもの、それは神奈川県の面積です。神奈川には、多様な個性をもつ地域、くらし、そしてそれにまつわるモノ・コトがあります。既存のイメージにとらわれることなく、神奈川のスタンダードとして愛され、根付いている商品・素材、そしてプロダクトを創り出すクリエイター・カンパニーの方々とのコミュニティ。それらを私達の視点で編集・デザインし、横浜駅から発信していきます。

横浜ファンカンパニー株式会社

私達は「ビール」と「街」の可能性を探求する“繋げる”PR会社です。ファンで溢れる街を目指して、人と街を繋げるファンづくりをベースとしたPR（Public Relations）を実践します。note：https://note.com/y_funcompanyInstagram：https://www.instagram.com/yokohama_funcompany/

企画概要

開催期間 ：2026年2月27日(金)～2026年3月31日(火)販売店舗 ：2416MARKET（ニュウマン横浜6階）営業日・営業時間などはHPをご確認ください

会社概要

商 号：株式会社STABLES代表者：代表取締役社長 布施哲也所在地：東京都文京区千駄木3丁目35-12 3階設 立：2019年4月1日U R L：http://www.stables.jp/

お問い合わせ先

株式会社STABLES 担当：相坂・亀井電話番号：03-5842-1246（平日：10時～18時）E-mail：s-aisaka@stables.jp