セザンヌからクッションファンデが新登場！ 薄膜カバーでつるんと艶肌が続く、美容液発想のファンデーション

写真拡大 (全12枚)

株式会社セザンヌ化粧品


株式会社セザンヌ化粧品（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、新商品「セザンヌ　セラムクッションファンデーション」を、2月下旬に公式オンラインストア・ロフトにて先行発売、4月に一部店舗にて発売いたします。


商品概要

■ 「セザンヌ　セラムクッションファンデーション」


11g　全2色　N10 明るいオークル系


　　　　　　 N20 自然なオークル系


税込\1,155





「セザンヌ　セラムクッションファンデーション」は、毛穴や色ムラ・赤みを薄膜のようにカバーしつつ、素肌にピタっと密着して、つるんとした艶肌が続くクッションファンデーションです。


厚塗り感を感じさせずカバー効果を発揮。まるで美容液のような魅せる艶肌仕上げで、360°隙なし美肌に。肌なじみの良い、ベージュ系の2色展開です。



＜商品特長＞


●薄膜カバー


重ねても厚塗りになりにくく、毛穴・色ムラ・赤みを薄膜でカバー。



●つるんと艶肌続く


柔軟性のあるストレッチポリマーと、耐皮脂性を持つ耐久ポリマーをバランスよくブレンド配合。


お肌にピタっと密着して、つるんとした艶肌が続きます。




●美容液発想のファンデーション


11種の美容保湿成分と2種の保湿オイルを配合。


まるでお肌の内側から潤いに満ちたような、


美容液発想のクッションファンデーションです。



●こだわりバランスの“欲張りファンデ”


・SPF50⁺ PA++++


・紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル処方）


・皮脂・こすれに強い


・くすみにくい







●石けんでオフ（単品使用の場合）






●しずく型パフ付き


小鼻や目のキワなど細部の塗り残しを防ぐしずく型のパフを採用。


お直しのときにも使用しやすく美しく仕上がります。






●無香料・無鉱物油・紫外線吸収剤不使用・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリー



ワンポイント使用方法



クッション面にパフの上半分を軽く押し当てた量が、顔半分の適量です。


パフにファンデーションを取り過ぎると、ヨレや崩れ、厚塗りの原因にも。




プラスワンアイテム



セザンヌのパウダーとの併せ使いもおすすめ！



＼プレストタイプ／


〈商品概要〉


セザンヌ　毛穴レスフィックスパウダー　


CL クリア/SL シアーラベンダー　　


11g　\858(税込)





透明感のあるサラサラ肌が続く、テカリと毛穴補正パウダー。


塗り重ねても厚塗り感の無い透明感美肌を演出。



＼メッシュタイプ／


〈商品概要〉


セザンヌ　シームレスカバーパウダー


01 フォギーベージュ/02 メロウルーセント


\968(税込)





厚塗り感無く、シミ・色ムラ・凹凸をぼかし毛穴をカバーするパウダー。


まるで羽のような軽やかなつけ心地でふんわり桃肌を演出。


セザンヌについて



ずっと安心、ずっとキレイ。


セザンヌは、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランドです。



セザンヌの生まれたきっかけは、高品質でお求めやすい価格の化粧品を日本の女性に提供したいという気持ちでした。1964年に誕生。10年以上販売させていただいているロングセラーアイテムもたくさんございます。



パッケージの無駄を省き、容器を共通化することで毎日使い続けられる価格を実現。品質にも手を抜かず、商品の中身はすべて日本製※1にこだわり、パッチテストを実施※2し、お客様のご意見を参考に改良を続けています。



※1 雑貨を除く　 ※2 リムーバーを除く。全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。



【商品に関するお問い合わせ】　


株式会社セザンヌ化粧品　https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi(https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi)


TEL：0120-55-8515（月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始を除く）