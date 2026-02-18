「美容師を喜ばせたい」一心で5年。シザーのサブスク『シザスク』が5周年

美容師・理容師向けにプロ用シザー（ハサミ）を月額制で提供するサブスクリプションサービス「シザスク」（運営会社：有限会社ウイズ／本社：大阪府東大阪市）は、サービス開始から5周年を迎えました。

有限会社ウイズ

これまで多くの美容師の皆さまにご利用いただいてきた実績を背景に、2026年1月より月額1,650円（税込）の新プランを開始するとともに、事業拡大に向けた一口100万円からの投資募集を開始いたしました。

■ サービス開始から5周年。多くの美容師の声に支えられて

シザスクは、「高額なシザー購入が、美容師の挑戦や成長の壁になっている」という現場の課題意識から誕生しました。

サービス開始から5年、これまでに多くの美容師・理容師の方々にご利用いただき、

「最初の一本で失敗せずに済んだ」

「自分に合うシザーに出会えた」

「経済的な不安が減り、仕事に集中できた」

といった声をいただいてきました。

“美容師を喜ばせることができた”という実感こそが、5年間事業を続けてこられた最大の原動力です。

■ もっと多くの美容師を喜ばせたい。月額1,650円プラン誕生

5周年という節目を迎え、シザスクは次のフェーズへ進みます。

これまで以上に多くの美容師にサービスを届けるため、月額1,650円（税込）という新たなプランをスタートしました。

このプランは、

キャリア初期の美容師

独立を目指す若手

コストに不安を抱えながらも技術向上を目指す方

など、より幅広い層がプロ用シザーを使い始められることを目的としています。

「まずは使ってみる」「試しながら選ぶ」

そんな当たり前を、美容業界の新しいスタンダードにしていきます。

■ 5年の実績を、次の成長へ。一口100万円からの投資募集

サービス開始から5年。

シザスクは今、「“続けられたサービス”から“広げていくサービス”」へと舵を切ります。

今回開始する一口100万円からの投資募集は、

より多くの美容師に届けるため

サービスと仕組みを次の段階へ進化させるための取り組みです。

調達した資金は、サービス基盤の強化、シザーラインナップの拡充、メンテナンス体制の充実、そして今後の国内外展開に活用していく予定です。

「もっと多くの美容師を喜ばせたい」

その想いに共感いただける投資家の皆さまと、次の5年を共につくっていきたいと考えています。

■ シザスクについて

シザスクは、美容師・理容師向けにプロ用シザーを月額制で提供するサブスクリプションサービスです。

高額な初期投資や買い替えリスクといった業界課題を解決し、「使ってから選ぶ」「無理なく続けられる」環境づくりを通じて、美容師一人ひとりのキャリアと技術向上を支援しています。

会社概要

運営会社：有限会社ウイズ

代表者：代表取締役 高比良 剛

事業内容：美容師・理容師向けシザーのサブスクリプションサービス

Webサイト：https://subscription-scissors.com/

【投資家向け補足コメント】

シザスクは、単なるシザーのレンタル事業ではありません。

私たちが向き合っているのは、「美容師が挑戦し続けられる環境をどうつくるか」という業界の根本課題です。

シザーは美容師にとって最も重要な仕事道具である一方、数十万円という価格が、挑戦のハードルになってきました。

私たちはこの構造に違和感を持ち、「所有しなくても、最適な道具を使い続けられる仕組み」としてシザスクを立ち上げました。

サービス開始から5年、派手な拡大よりも、現場の声に耳を傾けながら、地道に改善を重ねてきました。

結果として、多くの美容師から「助かった」「続けられた」という声をいただき、“必要とされ続けるサービス”として5周年を迎えることができました。

今回の月額1,650円プランは、利益最大化のための施策ではありません。

「もっと多くの美容師を喜ばせたい」「使ってもらえる人を増やしたい」という想いから生まれたものです。

そのうえで、事業として持続・拡大していくために、共に未来をつくるパートナーとして投資家の皆さまを募集しています。

シザスクは、まだ道半ばです。

しかし、5年間続いてきたこと、現場に支持されてきたことは、事業の土台として大きな強みだと考えています。

美容師の働き方と道具の在り方を変える挑戦に、長期的な視点で共感いただける方とご一緒できれば幸いです。



投資家向け紹介Webサイト：https://found-er.com/entrepreneurs/30035/(https://found-er.com/entrepreneurs/30035/)



投資に関するお問い合わせ

投資家向け事業計画書をご希望の方は、

「投資家向け事業計画書希望」と明記のうえ、下記までご連絡ください。

メールアドレス：info@with.jp.net



※本リリースは投資の勧誘を目的としたものではありません。