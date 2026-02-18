お米のスナック専門店「comemari(こめまり)」2026年4月ブランドリニューアル

写真拡大 (全5枚)

とよす株式会社

　とよす株式会社（本社：大阪府池田市　社長：眞田　昌彦）は、阪急うめだ本店 地下1階 和菓子売場に展開しているお米のスナック専門店「comemari」を、2026年4月1日（水）にブランドリニューアルいたします。



comemariメインイメージ

■ リニューアルの背景

　お米のスナック専門店「comemari（こめまり）」は、2023年４月にオープン以来、阪急うめだ本店限定ブランドとして、様々なギフトシーンやお手土産としてご支持をいただいております。


　3周年という節目を迎える今春、より多くのお客様との新たな出会いを生み出すことを目的として、コンセプト、製品、パッケージを一新し、ブランドリニューアルを実施いたします。


　リニューアルのテーマは、「心はずむ、サクッとひとくち」。


　「良いご縁を結ぶ」と言われる縁起物の“鞠”のように、日常のひとときや贈るシーンを通して、人と人との想いをやさしく結ぶ米菓ブランドを目指してまいります。


■ 商品ラインナップ

国産うるち米を100％使用した、軽やかでサックサクの食感に、コロコロと転がる“鞠”を思わせる、見た目にも愛らしい小粒なサイズ感。選ぶ時間まで楽しくなるフレーバーラインナップや、気分を明るく彩るカラフルなパッケージにも、comemariならではのこだわりを込めました。



価格：18g（6袋入）/コンソメ味・たこやき味・だし醤油味・えびマヨ味・ガーリックペッパー味・塩キャラメル味　各540円（税込）


アソート　12袋入/6種類　1,080円（税込）・24袋入/6種類　2,160円（税込）・36袋入/6種類3,240円（税込）



心はずむフレーバーラインナップは6種類

６種全種が味わえるアソート

■ 詳細は今後順次発表予定

　ブランドリニューアルは2026年4月に実施予定。リニューアルに伴う商品情報や各種取り組みの詳細は、今後順次発表予定です。


　心はずむcomemariの新しい魅力を、ぜひお楽しみに。


■　リニューアル概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/105_1_d998b18f61cca1cac1ae7ad95b52be27.jpg?v=202602181051 ]