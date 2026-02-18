分子構造を周波数に変換、楽譜化する技術を公開

エクボ株式会社

エクボ株式会社（本社：神奈川県厚木市、代表取締役：清水美裕）は、分子や物質の構造情報を固有周波数として読み取り、それを楽譜のように時間軸上に配列し、音楽として再構成する技術を開発・公開しました。

本技術により、従来は数式やデータでしか表現できなかった分子構造が、誰でも体感できる「音」として表現することが可能となり、「音楽」として楽しめます。

また その実施例として、サンプル音源も公開しました。

分子構造と 分子構造から得られた楽譜のイメージ

■ 音・音楽と周波数をめぐる背景 と 本技術の意義

音楽が人や生体、植物などと関係する現象については、これまでも多様な報告が存在しており、条件や分野によって結果は一様ではないものの、周波数成分を持つ何らかの刺激が、程度の差はあれ、関与している可能性が示唆されてきました。

こうした研究や報告は、音楽、癒し、医療、農業など、さまざまな分野にまたがっています。一方で、個々の現象については、因果関係が十分に整理・確定されていないものも多く、音や音楽、周波数をどのように技術的に扱い、検討すべきか、という点は、なお模索の途上にあります。

本技術は、音や音楽、周波数をめぐる研究や検討を行う際に、構造情報を周波数として扱うという、一つの技術的な視点を提供することを目的として、これまで研究と開発を重ねてきた知見をまとめ、公開するものです。

■ 技術の特徴

本技術は、分子や物質を構成する各要素の構造を個別に捉え、それぞれを周波数として表現する点に大きな特徴があります。

各構成要素に対応する周波数は、時間軸上に配列され、ひとつの「楽譜」として整理されます。この楽譜をもとに音を生成することで、分子や物質の構造そのものを反映した音楽表現が可能になります。

分子構造を分析し 音に変換 さらに 楽譜へ転換するイメージ

構成要素を周波数として扱うことで、分子や物質の違いは「音の違い」として表れます。

専門的な知識がなくても、音の重なりや流れとして構造の特徴を感じ取ることができる点が、本技術の特徴です。（尚 技術概要は 下記 参考情報１：技術概要 をご覧下さい）

■ 音楽としての応用と癒しへの展開（サンプル音源）

サンプル音源

LINK をクリックするとサンプル音源*サイトへ繋がります。

＊；ヘモグロビン・タンパク質の音 ⇒ LINK(https://eqbo.jp/sample-sound/)

公開するサンプル音源は、本技術を用いて生成された音楽の一例です。

分子や物質の構成要素から導き出された周波数配列をもとに、癒しやリラクゼーションを意識した音楽として再構成しています。

リラクゼーション、瞑想、集中支援、睡眠導入など、心身のコンディションを整える用途への応用を想定し、音楽を通じて構造情報を穏やかに体験できることを目指しています。

■ 技術の応用可能性と今後の取り組み

音・音楽・周波数をめぐる関心は、音楽・芸術領域にとどまらず、癒しやウェルビーイング、医療・ヘルスケア、農業、生体環境、空間設計など、多様な分野へ広がっています。

本技術は、分子や物質の構成要素を周波数として表現し、時間軸上に配列するという考え方を基盤としているため、音楽表現に限らず、電場や磁場などの電磁的現象、機械的な振動、光学的な現象といった、周波数成分を持つさまざまな物理現象への応用も想定しています。

この技術を利用することで、感覚的に把握しやすい表現や、研究・検討のための補助的な可視化・可聴化の手段として活用することも考えられます。

今後は、サンプル音源の公開を起点として、こうした表現手法についての検討を進めるとともに、外部の研究者やクリエイターとの対話や検証を通じて、本技術の可能性を追求していく予定です。

■ 本技術に関する参考情報

サンプル音源（ヘモグロビン・タンパク質の音） ⇒ https://eqbo.jp/sample-sound/(https://eqbo.jp/sample-sound/)

以下の参考情報については、添付資料をご参考下さい。

参考情報１：技術概要

参考情報２：ベクトルポテンシャルへの適用事例の紹介

（参考情報１、２は 同一ファイル）

https://prtimes.jp/a/?f=d171156-5-3d18a280475085f9ec28f08bc3f51243.pdf

参考情報３：音・音楽の効用について

https://prtimes.jp/a/?f=d171156-5-ef41c2fd2f0cb184b140be5b887d3c1e.pdf

エクボ について

海王星の外側の軌道にある 星屑 が集まったベルト状の天体 エッジワース・カイパー・

ベルト・オブジェクト（Edgeworth-Kuiper Belt Object）が由来。

会社概要

会社名：エクボ株式会社（EQBO Inc.）

代表者：代表取締役 清水 美裕

所在地：〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー6F

設立：2000年5月

事業内容：高周波・電磁応用技術、電子計測装置、電位制御・静電シールド技術の研究開発

および製品化。

URL：https://eqbo.jp(https://eqbo.jp)

お問い合わせ先

ウェッブ入力でのお問い合わせ にてお願いしております。

URL：https://eqbo.jp/press-contact/(https://eqbo.jp/press-contact/)