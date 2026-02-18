【限定含む4000以上のアイテムが勢揃い】ディズニー最大級のショッピング・イベントが今年も銀座三越にやってくる！2月25日（水）から『Disney THE MARKET 2026』スタート！

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』

■会期：2月25日（水）～3月16日（月）[最終日午後6時終了]

■会場：銀座三越 新館7階 催物会場

※特設サイト：https://mistore.jp/shopping/event/ginza_e/disney_51(https://mistore.jp/shopping/event/ginza_e/disney_51)

銀座三越は2月25日（水）～3月16日（月）まで新館7階 催物会場にて、ディズニーファン待望の『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』を開催いたします。今回のテーマは「スター」。世代を超えて愛され続けるディズニーのスターキャラクター達が輝く特別なアイテムが揃う空間を是非ご堪能ください。

■新館7階 催物会場■

♢銀座限定販売♢ ※お一人さま各１点限り

♢銀座限定販売♢ [イベント限定] ※お一人さま各１点限り

左：銀座 キーホルダー 990円（約W4.8×H6.5cm）

中央：銀座 トートバッグ 1,980円（本体：約W36×H37×D11cm/持ち手：約W2.5×H56cm）右：銀座 手ぬぐい 1,100円（約W90×H34cm）

※全て画像はイメージ

◇イベント限定◇[新商品]

【ゲットしたい！会場限定のお楽しみ】

◇イベント限定◇[新商品] ミッキー＜スター＞巾着トートバッグ 4,950円（約W36×H38cm（持ち手除く））※画像はイメージ◇イベント限定◇[新商品]ミッキー〈スター〉ポーチ 3,850円 （約Ｗ14×Ｈ5×Ｄ10cm）※画像はイメージ◇イベント限定◇[新商品] ミニー〈スター〉スカーフ 2,200円 約W53×H53cm※画像はイメージ◇イベント限定◇[新商品] ミニー〈スター〉コンパクトミラー 2,200円 約W7.3×H7.7cm ※画像はイメージ◇イベント限定◇[新商品]ミッキー〈スター〉アクリルキーホルダー 1,320円（約W5.2×H8×D3cm） ※画像はイメージ◇イベント限定◇[新商品] ミニー〈スター〉アクリルキーホルダー 1,320円 約W4.2×H7×D3cm※画像はイメージ【新商品】左）ぬいぬいバッグ ジュディ・ホップス、右）ぬいぬいバッグ ニック・ワイルド各5,500円 約W42×H35×D11cm（持ち手含まず） ※画像はイメージ【新商品】〈Disney SERIES CREATED by MUS〉ミッキー＆ミニー/ジャケット 各25,080円 （表地：ポリエステル100％） ※画像はイメージ【新商品】〈Areeam〉ミッキー＆フレンズ/総柄フレアスリーブワンピース 15,001円（ポリエステル100％）※画像はイメージ【新商品】ダンボ/トートバッグ 3,300円（綿100％/本体：約W36×H37×D12cm/持ち手：約55cm）ダンボ/Tシャツ 5,280円（綿100％/M～XL）※画像はイメージ【新商品】ファンタジア/トートバッグ 3,300円（綿100％/本体約Ｗ36×H37×D12cm/持ち手：約55cm）ファンタジア/Tシャツ 5,280円（綿100％/S～L）※画像はイメージ【新商品】〈Disney SERIES CREATED by MUS〉ハンナ・モンタナ/Ｔシャツ 各11,000円（ポリエステル67％・綿33％）※画像はイメージ〈メゾン ド フルール〉Disney Marie/フリルハンドルトートバッグ 6,201円（本体約W36×H37×D12cm/持ち手約59cm）Disney Marie/しっぽチャーム 4,501円（キャラクター部分：約W5.8×H7.5cm）※画像はイメージ【新商品】〈アース ミュージック＆エコロジー〉アソート刺しゅう入り靴下各1,540円（綿70％・ポリエステル27％・ポリウレタン3％/全長23cm・幅8cm）※画像はイメージ〈Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈＞スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入1,399円 ※画像はイメージ※画像はイメージ日替わり！お買いあげノベルティ

期間中『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』会場にて税込3,000円以上お買いあげいただいた各日先着100名様に「三越伊勢丹限定 日替わりステッカー」をプレゼントいたします。

■配布期間：

3月2日（月）～3月6日（金）/3月9日（月）～3月13日（金）

■お渡し場所：

新館9階 銀座テラス/テラスコートお会計カウンター

※デザインは変更になる場合がございます ※無くなり次第終了 ※当日のお買いあげレシートのみ有効（一部お買いあげ加算金額加算対象外の商品がございます） ※レシート合算不可

※画像はイメージ先着！お買いあげノベルティ

期間中『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』会場にて税込3,000円以上お買いあげごとに「Disney THE MARKET 2026限定二層式カード」を1枚プレゼントいたします。

■お渡し場所：

新館9階 銀座テラス/テラスコートお会計カウンター

※1会計につき最大5枚まで ※絵柄はお選びいただけません ※デザインは変更になる場合がございます ※配布枚数は各日500枚 ※無くなり次第終了 ※当日のお買いあげレシートのみ有効（一部お買い上げ加算金額加算対象外の商品がございます）※レシート合算不可

【お買いあげ＆抽選で】

※画像はイメージ『Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越』抽選で当たる！プレゼントキャンペーン

期間中、『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』会場にて税込8,000円以上お買いあげいただいたお客さまの中から、抽選で5組10名さまに「ディズニー・オン・アイス 7月東京公演 ペアチケット」をプレゼントいたします。

■応募期間:2月25日(水)～3月16日(月)午後11時59分まで

■応募方法:Pass Marketよりお申込みください。

※応募は1会計につきお一人さま1回までとさせていただきます。

※1枚のレシートにて複数回のお申込みをされた場合、抽選の対象外となります。

※応募資格は、景品発送の都合上、日本にお住まいの方のみとさせていただきます。

※詳細は応募ページにて

※価格はすべて税込です。

※標準税率(10％)と軽減税率(8％)が混在しております。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※画像はイメージです。