【限定含む4000以上のアイテムが勢揃い】ディズニー最大級のショッピング・イベントが今年も銀座三越にやってくる！2月25日（水）から『Disney THE MARKET 2026』スタート！

『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』


■会期：2月25日（水）～3月16日（月）[最終日午後6時終了]


■会場：銀座三越 新館7階 催物会場


※特設サイト：https://mistore.jp/shopping/event/ginza_e/disney_51(https://mistore.jp/shopping/event/ginza_e/disney_51)





銀座三越は2月25日（水）～3月16日（月）まで新館7階 催物会場にて、ディズニーファン待望の『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』を開催いたします。今回のテーマは「スター」。世代を超えて愛され続けるディズニーのスターキャラクター達が輝く特別なアイテムが揃う空間を是非ご堪能ください。


■新館7階 催物会場■


♢銀座限定販売♢ ※お一人さま各１点限り




♢銀座限定販売♢ [イベント限定]　※お一人さま各１点限り


左：銀座　キーホルダー　990円（約W4.8×H6.5cm）


中央：銀座　トートバッグ　1,980円（本体：約W36×H37×D11cm/持ち手：約W2.5×H56cm）右：銀座　手ぬぐい　1,100円（約W90×H34cm）


◇イベント限定◇[新商品]



◇イベント限定◇[新商品] ミッキー＜スター＞巾着トートバッグ　4,950円（約W36×H38cm（持ち手除く））※画像はイメージ

◇イベント限定◇[新商品]ミッキー〈スター〉ポーチ　3,850円　（約Ｗ14×Ｈ5×Ｄ10cm）※画像はイメージ


◇イベント限定◇[新商品] ミニー〈スター〉スカーフ　2,200円　約W53×H53cm※画像はイメージ

◇イベント限定◇[新商品] ミニー〈スター〉コンパクトミラー　2,200円　約W7.3×H7.7cm ※画像はイメージ


◇イベント限定◇[新商品]ミッキー〈スター〉アクリルキーホルダー　1,320円（約W5.2×H8×D3cm） ※画像はイメージ

◇イベント限定◇[新商品] ミニー〈スター〉アクリルキーホルダー　1,320円　約W4.2×H7×D3cm※画像はイメージ


【新商品】左）ぬいぬいバッグ　ジュディ・ホップス、右）ぬいぬいバッグ　ニック・ワイルド各5,500円 約W42×H35×D11cm（持ち手含まず） ※画像はイメージ

【新商品】〈Disney SERIES CREATED by MUS〉ミッキー＆ミニー/ジャケット 各25,080円　（表地：ポリエステル100％） ※画像はイメージ

【新商品】〈Areeam〉ミッキー＆フレンズ/総柄フレアスリーブワンピース　15,001円（ポリエステル100％）※画像はイメージ


【新商品】ダンボ/トートバッグ　3,300円（綿100％/本体：約W36×H37×D12cm/持ち手：約55cm）ダンボ/Tシャツ　5,280円（綿100％/M～XL）※画像はイメージ

【新商品】ファンタジア/トートバッグ　3,300円（綿100％/本体約Ｗ36×H37×D12cm/持ち手：約55cm）ファンタジア/Tシャツ　5,280円（綿100％/S～L）※画像はイメージ


【新商品】〈Disney SERIES CREATED by MUS〉ハンナ・モンタナ/Ｔシャツ　各11,000円（ポリエステル67％・綿33％）※画像はイメージ

〈メゾン ド フルール〉Disney Marie/フリルハンドルトートバッグ　6,201円（本体約W36×H37×D12cm/持ち手約59cm）Disney Marie/しっぽチャーム　4,501円（キャラクター部分：約W5.8×H7.5cm）※画像はイメージ


【新商品】〈アース ミュージック＆エコロジー〉アソート刺しゅう入り靴下各1,540円（綿70％・ポリエステル27％・ポリウレタン3％/全長23cm・幅8cm）※画像はイメージ

〈Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈＞スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入1,399円　※画像はイメージ

【ゲットしたい！会場限定のお楽しみ】



日替わり！お買いあげノベルティ

期間中『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』会場にて税込3,000円以上お買いあげいただいた各日先着100名様に「三越伊勢丹限定　日替わりステッカー」をプレゼントいたします。


■配布期間：


3月2日（月）～3月6日（金）/3月9日（月）～3月13日（金）


■お渡し場所：


新館9階　銀座テラス/テラスコートお会計カウンター


※デザインは変更になる場合がございます　※無くなり次第終了　※当日のお買いあげレシートのみ有効（一部お買いあげ加算金額加算対象外の商品がございます）　※レシート合算不可






先着！お買いあげノベルティ

期間中『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』会場にて税込3,000円以上お買いあげごとに「Disney THE MARKET 2026限定二層式カード」を1枚プレゼントいたします。


■お渡し場所：


新館9階　銀座テラス/テラスコートお会計カウンター


※1会計につき最大5枚まで　※絵柄はお選びいただけません　※デザインは変更になる場合がございます　※配布枚数は各日500枚　※無くなり次第終了　※当日のお買いあげレシートのみ有効（一部お買い上げ加算金額加算対象外の商品がございます）※レシート合算不可





【お買いあげ＆抽選で】



『Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越』抽選で当たる！プレゼントキャンペーン

期間中、『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』会場にて税込8,000円以上お買いあげいただいたお客さまの中から、抽選で5組10名さまに「ディズニー・オン・アイス　7月東京公演　ペアチケット」をプレゼントいたします。


■応募期間:2月25日(水)～3月16日(月)午後11時59分まで


■応募方法:Pass Marketよりお申込みください。


※応募は1会計につきお一人さま1回までとさせていただきます。
※1枚のレシートにて複数回のお申込みをされた場合、抽選の対象外となります。
※応募資格は、景品発送の都合上、日本にお住まいの方のみとさせていただきます。
※詳細は応募ページにて






※価格はすべて税込です。


※標準税率(10％)と軽減税率(8％)が混在しております。


※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。


