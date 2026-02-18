【新発売】&honey（アンドハニー）からシリーズ初となるボディスクラブが、3種同時展開！『＆honeyとろけるボディスクラブ』2026年3月25日（水）より全国発売！

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア(本社:東京都港区、代表取締役社長:岸野洋之)は、ハチミツ＊1美容がコンセプトの『&honey（アンドハニー）』より、ブランド初となる『&honey ボディスクラブ』を2026年2月25日（水）より順次ロフト・ハンズにて先行発売を開始し、2026年3月25日（水）より全国のドラッグストア・バラエティショップで発売いたします。

本製品は、ハチミツ＊1の保水力と肌の水分量に着目したボディスクラブです。

厳選したハチミツ＊1と植物由来のオイルリッチ処方で乾燥から肌を守り、角質ケアをしながら透明感※1のある肌へ導きます。

製品概要

先行発売日：2026年2月25日（水）

一般発売日：2026年3月25日（水）

商品名・内容量・価格（写真左から）

■アンドハニー ディープモイスト

ボディスクラブ／300g

1,680円(税抜)／1,848円(税込)

■アンドハニー ディープモイスト

ボディスクラブ ミニサイズ／50g

380円(税抜)／418円(税込)

■アンドハニー メルティモイスト

ボディスクラブ／300g

1,680円(税抜)／1,848円(税込)

■アンドハニー メルティモイスト

ボディスクラブ ミニサイズ／50g

380円(税抜)／418円(税込)

■アンドハニー プレミアム

ボディスクラブ／300g

2,200円(税抜)／2,420円(税込)

■アンドハニー プレミアム

ボディスクラブ ミニサイズ／80g

780円(税抜)／858円(税込)

開発背景

従来のボディスクラブにおいて「刺激が強い」「乾燥する」「洗い流しにくい」など、改善すべき課題がありました。この課題を解決するため、アンドハニーの強みである「高い保湿力」と「ハチミツ＊1の保水力」を掛け合わせ、「肌に優しく、洗い上がりしっとり潤う」新しいボディスクラブがこの度、誕生しました。

独自のハニースクラブ＊2＊3＊4で古い角質や汚れを落としながらお肌をしっとりと保湿します。

衛生面を考慮した水が入りにくい容器形状や、肌質や肌悩みに合わせて3種類開発いたしました。

それぞれこだわりの香りでバスタイムを優雅なひと時へ彩ります。

&honey ボディスクラブの4つのPOINT

POINT1：選べる3種のボディスクラブ

その日の肌のコンディションや使用用途でお選びいただけます。

POINT2：オイルリッチ処方で全身うるうる肌へ

タイプごとに異なる植物由来のオイルを配合し、全身をうるおいに満ちた肌へ導きます。

POINT3：製品の90%以上が保湿・整肌成分※3

3種類それぞれの仕上がりに合わせて厳選した保湿成分を配合しました。

POINT4：肌にやさしい無添加・フリー処方

合成着⾊料、鉱物油などをはじめとし、10項目のフリー処方を実現いたしました。

選べる3つのボディスクラブ

&honeyについて

&honeyは2018年にハチミツ＊1の持つ美容効果に着目して誕生し、累計1億個※5売上を達成したハチミツ＊1美容ブランドです。髪と肌の水分量にこだわり理想的なうるおいを追い求めました。

ヘアケアを中心に、スキンケア、ボディケアなどさまざまなアイテムを展開し毎日の生活の中にとろける可愛さ、ハチミツ＊1の優しさでお肌も心も濃蜜な幸せで満たします。

株式会社ヴィークレア会社概要

ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。

2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ＊1美容ヘアケアブランド「&honey(アンドハニー)」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの 「THERATIS(セラティス)」を発売し、ベストコスメ等を多数受賞※6しています。

2025年3月に「タイパ美容」に着目した「&PAIR(アンドペア)」、2025年4月にオールインワンクリームシャンプー「&Cream(アンドクリーム)」、2025年8月には全天候型ウェザーケア美容コンセプトの「SOLA WEATHER CARE（ソラウェザーケア）」を展開しております。

※1 古い角質や汚れを落とすことによる

※2 当社既存品比（&H ボディスクラブD・M比）

※3 基剤を除く、水を含む

※4 当社調べ

※5 2025年5月末時点

※6 2025年4月末時点（2019年～2025年4月末）

＊1 保湿

＊2 シリカ（スクラブ剤）、ハチミツ、ハチミツエキス（全て保湿）

＊3 シリカ（スクラブ剤）、ハチミツ、グルコノバクター／ハチミツ発酵液（全て保湿）

＊4 海塩（スクラブ剤、整肌）、ハチミツ（保湿）

＊5 海塩（スクラブ剤、整肌）

＊6 スクラブ剤

＊7 アルガニアスピノサ核油（保湿）

＊8 シア脂（保湿）（&H ボディスクラブD配合）

＊9 カニナバラ果実油（保湿）（&H ボディスクラブM配合）

＊10 アーモンド油（保湿）

＊11 オリーブ果実油（保湿）

＊12 ホホバ種子油（保湿）

＊13 加水分解ハチミツタンパク（保湿）

＊14 加水分解ヒアルロン酸（保湿）

＊15 テトラへキシルデカン酸アスコルビル（保湿）

＊16 プロポリスエキス（保湿）

＊17 水溶性コラーゲン（保湿）

＊18 アロエベラ葉エキス（保湿）

＊19 トコフェロール（保湿）

＊20 セレブロシド（保湿／加熱処理していない）

＊21 ローヤルゼリーエキス（保湿／加熱処理していない）

＊22 水溶性コラーゲン（保湿／加熱処理していない）

◯ 画像・イラストは全てイメージです