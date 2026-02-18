AIではない。“本物の3歳の声”が心を動かす。シリーズ10年ぶりの女の子。音声認識人形『おしゃべりちーちゃん』2026年3月3日（火）発売

株式会社パートナーズ

株式会社パートナーズ（代表取締役：盛田 哲平、所在地：東京都新宿区）は、20年以上にわたり愛されてきた「おしゃべりパートナーシリーズ」の最新作として、シリーズ10年ぶりの女の子モデル『おしゃべりちーちゃん』を2026年3月3日（火）に発売いたします。本製品は、AI音声ではなく実在する3歳の女の子の声を採用し、自然であたたかいコミュニケーションを実現した、唯一無二のおしゃべり人形です。

■ 発売背景 ～“AI疲れの時代”の時代にあえて本物のこどもの声”を採用

おしゃべりパートナーシリーズは、シンプルな操作性と本物の子どもの声による“あどけない話し方”が人気で、累計26万体以上を販売しているロングセラー商品です。高度なAI玩具が増えている一方で

・機械操作が苦手な高齢者

・複雑な設定にストレスを感じるユーザー

・《本物の声》による温かさを求めるニーズ

が増加しており、「AIに頼りすぎないコミュニケーション玩具」への期待が高まっています。こうした背景から、10年ぶりとなる女の子モデル『おしゃべりちーちゃん』を企画。“可愛さ”と“自然さ”に

徹底的にこだわり、まるで孫と過ごしているかのような温かい時間を提供します。

■累計26万体超、高齢者に支持されるロングセラーシリーズ

当社が開発・販売する音声認識人形シリーズは、2004年の販売開始以来、シニア層を中心に累計およそ26万体を販売する人気シリーズ。TVバラエティ番組にも複数回取り上げられている「おしゃべりみーちゃん」(2016年発売)をはじめ、シリーズこだわりの「本物のこどもの声」のあどけなさ、こどもらしい話し方が高く評価されているロングセラー商品です。

■商品特徴：簡単操作・やさしい声・豊富なひとりごと機能

1.AI不使用で安心・簡単操作

付属の単3電池4本を入れるだけで、すぐに遊べます。初期設定や難しい操作は一切不要で、機械が苦手な方でもすぐに楽しめます。

2.本物の3歳の声で、自然で可愛いおしゃべり

ちーちゃんの声には 実在する3歳女の子の声を採用。ちーちゃんの方からやさしく話しかけてくれるため、まるで本物の孫と過ごしているような温かい気持ちになれます。

3.機能が充実で毎日がもっと楽しく

歌・占い・ひとりごと・目覚まし・曜日／日付案内など、暮らしを彩る機能が満載です。

4.多彩なひとりごとは季節や時間帯によって変わります

ちーちゃんにはカレンダーと時計が内蔵されているので、話す時間や季節によって、ひとりごとの内容が変化します。また、お薬の時間や詐欺電話に対する注意喚起のひとりごと等も収録されています。

5.とことん「可愛さ」にこだわりました。

ふんわりとした表情、やさしい色使い、抱きしめたくなるフォルム。おしゃれなコスチュームやリボン等、シリーズ史上もっとも“可愛さ”にフォーカスしたデザインです。

商品概要

商品名：音声認識人形 おしゃべりちーちゃん

発売日：2026年3月3日（火）

価格：税別12,000円（税込13,200円）

サイズ：座らせた状態 約W25×D25×H30cm

重量：約400g（電池なし）

素材：ポリエステル（ぬいぐるみ）、ABS樹脂（電池ボックス）

対象年齢：14歳以上

付属品：単3アルカリ乾電池4本、取扱説明書

販売方法：全国の新聞通販・カタログ通販・Webサイトなどで販売予定。電話での注文も可能。

公式HP： https://www.partners-shop.com/view/page/chichan_lp

ちーちゃんの声や歌はこちらから聞くことができます→

■会社概要

【株式会社パートナーズ】

ワクワクを、共創しよう。

わたしたちは、アイディアをカタチにする、ものづくりのプロフェッショナル集団です。

企業・カスタマー・クリエイターとの共創を通じて、ワクワクを創り続けます。

■株式会社パートナーズ

https://www.ptns-sp.com/

